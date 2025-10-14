Ambra Angiolini, la figlia Jolanda Renga minacciata: "Pubblicherò le tue foto nuda"  

Jolanda Renga, la figlia 21enne di Ambra Angiolini e del cantante Francesco Renga , è stata minacciata via social. La giovane ha pubblicato nelle sue Instagram Stories lo screenshot del messaggio ricevuto, nel quale un interlocutore anonimo le scriveva: "Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10mila dollari ti rovinerò la vita". Nel post Jolanda racconta di aver ricevuto il messaggio venerdì e di essersi spaventata soprattutto perché veniva fatto riferimento al nome della madre e ad "un sacco di cose strane". Nonostante la preoccupazione, la ragazza ha detto di non ritenere realistiche le minacce : "So che queste mie foto non esistono da nessuna parte, però ho pensato che potessero averle modificate con l'intelligenza artificiale. Le ho pensate veramente tutte".

Jolanda Renga minacciata, la denuncia e il consiglio

Jolanda Renga ha voluto trasformare la propria esperienza in un avvertimento e in un consiglio pratico per chi si trova in situazioni analoghe: "Vi dico quello che ho fatto io — ha scritto — ho bloccato il numero e ho chiamato subito mio padre, mia madre e chiunque potesse darmi una mano e basta. Però se dovesse succedere davvero niente panico, non rispondete, non date soldi soprattutto e basta". La giovane ha inoltre confermato che, insieme ai genitori, si è rivolta alle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. Il caso riporta al centro il problema del revenge porn e della manipolazione delle immagini con strumenti tecnologici: minacce che possono colpire chiunque, anche persone note, e che rendono sempre più urgente la necessità di percorsi di tutela legale e strumenti di prevenzione sull'uso delle tecnologie.