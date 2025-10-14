Clima surreale durante Italia-Israele: in campo si gioca (quasi) nel silenzio, fuori gli scontri

INVIATA A UDINE - Sembrava essere andato tutto per il verso giusto. Diecimila persone scarse in corteo, una manifestazione pacifica, i fischi all'inno israeliano coperti dagli applausi, la partita. Solo che, mentre Italia e Israele pensavano al campo, fuori, in centro, in zona piazza Primo Maggio, un gruppo di manifestanti Propal di staccava dal corteo per provare ad arrivare allo stadio. Transennatissimo, piano esercito, polizia, elicotteri, cani, artificieri, blindati. Nel silenzio generale - fuori - tutto sembrava tranne che un prepartita di calcio. Dentro, idem: per certi versi sembrava di essere ai tempi del Covid. Novemila persone dentro lo stadio Friuli, ma pochi cori. La voce di Gattuso si sentiva e anche piuttosto bene. Nel frattempo, in centro, la situazione peggiorava. Idranti e fumogeni, agenti in tenuta antisommossa, manifestanti che tiravano transenne e provavano a forzare i blocchi con l'obiettivo di avvicinarsi allo stadio. Intorno alle 21.30 il Questore di Udine, Pasquale Antonio de Lorenzo, ha dichiarato: "Abbiamo dovuto effettuare alcune cariche di alleggerimento che ci hanno permesso di riguadagnare il controllo della piazza". Un giornalista è rimasto ferito alla testa, ma non è in pericolo di vita.