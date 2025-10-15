"Britney Spears guardava i suoi figli con un coltello in mano", l'inquietante rivelazione dell'ex marito

Britney Spears di nuovo al centro dello scandalo. Secondo quanto rivelato dall'ex marito Kevin Federline nel suo libro autobiografico, a volte la cantante si piazzava fuori dalla stanza dei suoi figli e mentre dormivano li guardava con un coltello in mano. "A volte si svegliavano di notte e la trovavano in piedi, in silenzio, sulla soglia, a guardarli dormire – 'Oh, siete svegli?' – con un coltello in mano", ha scritto l'ex ballerino nel memoir. "Poi si girava e se ne andava senza dare spiegazioni", ha aggiunto. Federline ha affermato che questo clima inquietante e i vari incidenti hanno portato Sean Preston, 20 anni, e Jayden James, 19, ad avere paura di restare a casa della madre dopo la separazione da Kevin nel 2007.

Kevin Federline e Britney Spears non si parlano più da anni

Kevin Federline ha anche scritto di quando, nel 2007, Spears fu ricoverata in ospedale in regime di ricovero psichiatrico obbligatorio, a seguito di una disputa sulla custodia dei figli, in cui si rifiutò di lasciare che i ragazzi andassero con i suoi rappresentanti. "È stata una delle notti più difficili della mia vita", ha scritto il 47enne. "Mi sentivo male per quello che stava passando. Era una persona che avevo amato. Una persona con cui avevo costruito una vita. La madre dei miei figli". Settimane dopo, la Spears fu sottoposta a un altro ricovero psichiatrico che alla fine le valse la tutela per 13 anni e la custodia primaria dei ragazzi da parte di Federline. Quest'ultimo ha ammesso in un'intervista al Times di non parlare con Spears da anni e ha espresso preoccupazione per la fine della sua tutela non ritenendola una buona idea. "È diventato impossibile fingere che vada tutto bene", ha osservato. "Dal mio punto di vista, il tempo stringe e ci stiamo avvicinando all'ultimo minuto. Se le cose non cambiano, succederà qualcosa di brutto, e la mia più grande paura è che i nostri figli si ritrovino con i pezzi in mano". Dunque ha esortato tutti coloro che hanno sostenuto il movimento "Free Britney" a "mettere ora la stessa energia nel movimento 'Save Britney'. Perché non si tratta più di libertà. Si tratta di sopravvivenza".

Britney Spears si difende dalle accuse dell'ex marito

Un portavoce di Britney Spears ha dichiarato a US Weekly: "Con la notizia dell'uscita del libro di Kevin, ancora una volta lui e altri stanno traendo profitto da lei, e purtroppo questo avviene dopo che gli alimenti per i figli sono terminati con Kevin. A lei interessano solo i suoi figli, Sean Preston e Jayden James, e il loro benessere durante questo sensazionalismo".