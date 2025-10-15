L’Ottobrata Romana tra gli Acquedotti: Roma si accende di musica, gusto e creatività

Il 18 e 19 ottobre, in uno scenario che toglie il fiato tra gli archi imponenti degli Acquedotti romani, prende vita l’Ottobrata Romana tra gli Acquedotti, un weekend che promette di lasciare il segno. Nel cuore del 692 Secret Garden, uno dei luoghi più suggestivi della città, va in scena un’esperienza collettiva fatta di musica, street food, artigianato e socialità. Due giornate che racchiudono tutto ciò che Roma sa offrire: energia, bellezza e incontri. Un percorso tra suoni, sapori e creatività Dalle 11:30 alle 20:00, il giardino segreto si trasforma in un grande contenitore culturale:

● Concerti live e performance dal vivo

● Street food e barbecue con i profumi e i sapori dell’autunno romano

● Hippie Market con artigianato, vintage e design

● Artisti di strada:clown, giocolieri e acrobati

● Area Kids, con laboratori creativi e intrattenimento per i più piccoli Un evento che racconta Roma L’Ottobrata Romana tra gli Acquedotti è un inno alla città e alle sue persone: un appuntamento che unisce generazioni, gusti e passioni. Un’esperienza da vivere, più che da raccontare. Particolare attenzione ai bambini, con tante iniziative pensate appositamente per loro e l’immancabile angolo trucca bimbi!

Tra i laboratori proposti:

• Mandala di ceramica

• Mosaico

• Fili, pasta e collane

• Pittura centrifugata

• Angolo zen per i più piccoli

L’atmosfera sarà resa ancora più magica dall’intrattenimento di bizzarri artisti di strada e personaggi improbabili che animeranno la giornata con sorprese e risate per tutti. E sabato alle ore 16:45 lo spettacolo dell’amatissimo Clown Monello, pronto a conquistare grandi e piccini con la sua irresistibile simpatia!

IL MARKET - In entrambe le giornate sarà presente lo storico mercatino romano, custode di bellezza e di un pizzico di magia: l’ Hippie Market. Una grande varietà di creazioni tra artigianato, moda, gioielli, borse, abiti, candele, occhiali vintage, oggetti di arredamento, piante, illustrazioni, poster e molto altro.

LA MUSICA - Attesissimi sabato dalle ore 16.00

FILUCCIO E FATTACCI - Un viaggio musicale nelle atmosfere sonore di un tempo ormai lontano, evocato in bianco e nero. Il trio propone l’ampio – e spesso dimenticato – repertorio romanesco, che non si limita ai celebri stornelli, ma include anche passagalli, serenate, saltarelli, scherzi, monologhi e sonetti musicati. Brani classici e conosciuti si alternano a perle rare. Domenica dalle 12.00 alle 15.00 spazio ai Clandestinos, con la loro musica ispirata al sound latin-folk che richiama le sonorità dei grandi artisti come i Gipsy Kings, Los Manolos, Peret, le celebri canzoni di Manu Chao e l’inconfondibile fascino del Buena Vista Social Club. A seguire, dalle 16.00 fino alla chiusura dell’evento, il palco sarà animato dai Face2Face Duo, con un coinvolgente repertorio di musica Pop & Rock degli indimenticabili anni ’70.