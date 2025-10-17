Corriere dello Sport.it
venerdì 17 ottobre 2025
Terrore a Pomezia, esplodono l'auto di Sigfrido Ranucci e della figlia: "Una bomba, poteva uccidere"

Terrore a Pomezia, esplodono l'auto di Sigfrido Ranucci e della figlia: "Una bomba, poteva uccidere"

Nessun ferito ma, dice il conduttore e giornalista di Report: "Avrebbe potuto uccidere": tutti i dettagli
2 min

Terrore nella notte a Pomezia. L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme nel corso della notte. Le vetture erano parcheggiate davanti casa di Ranucci a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Sui suoi profili social, Report fa esplicito riferimento all'esplosione di "un ordigno piazzato sotto l'auto del giornalista" e che la potenza della deflagrazione avrebbe potuto uccidere. Danneggiata anche una casa nei pressi. La figlia di Ranucci era passata a casa appena mezz’ora prima delle deflagrazioni mentre lui era all'interno dell'abitazione già da un po'. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli investigatori della Digos, che hanno avviato i rilievi tecnici per accertare la natura della doppia esplosione. Ancora non è chiara la natura dell'ordigno utilizzato.

Ranucci, le prime parole dopo l'esplosione

Secondo quanto riferito a Repubblica, Ranucci sporgerà denuncia: "Io non so ancora dare una chiave di lettura a quello che è successo. Quello che ho fatto è mettere insieme un po’ di cose che sono successe in questi mesi. Io non le ho mai pubblicizzate pubblicamente, anche per tutelare le persone a me care. L’estate scorsa, un anno fa, abbiamo trovato i proiettili, due proiettili della P38 fuori casa. Poi c’è un elenco di situazioni particolari accadute negli ultimi mesi, a partire anche dal tentativo di delegittimazione nei miei confronti”.

