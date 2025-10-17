Terrore a Pomezia, esplodono l'auto di Sigfrido Ranucci e della figlia: "Una bomba, poteva uccidere"

Terrore nella notte a Pomezia. L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme nel corso della notte. Le vetture erano parcheggiate davanti casa di Ranucci a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Sui suoi profili social, Report fa esplicito riferimento all'esplosione di "un ordigno piazzato sotto l'auto del giornalista" e che la potenza della deflagrazione avrebbe potuto uccidere. Danneggiata anche una casa nei pressi. La figlia di Ranucci era passata a casa appena mezz’ora prima delle deflagrazioni mentre lui era all'interno dell'abitazione già da un po'. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli investigatori della Digos, che hanno avviato i rilievi tecnici per accertare la natura della doppia esplosione. Ancora non è chiara la natura dell'ordigno utilizzato.