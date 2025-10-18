Rosalinda Cannavò: "Prigioniera della malattia". Ora aspetta il matrimonio con Zenga

Rosalinda Cannavò , dalla sofferenza alla rinascita. Accompagnata dalla figlia Camilla e dalla madre Giusy, l'attrice e influencer si è aperta con sincerità a Verissimo , condividendo il suo passato doloroso e il lungo cammino verso la guarigione. Rosalinda ha avuto il coraggio di parlare nel salotto di Silvia Toffanin di un trauma vissuto in giovane età: "A 12 anni ho subito una violenza. Non sono riuscita a raccontarlo, l’ho tenuto dentro per tanto tempo". Un dolore rimasto a lungo segreto, che ha segnato profondamente la sua adolescenza. Solo anni dopo, durante l’esperienza al Grande Fratello , è riuscita a liberarsi dei "mostri interiori" che la tormentavano. "Forse, se tornassi indietro, lo direi subito alla mia famiglia. Ma l’ho fatto per proteggerla, per non farla soffrire", ha rivelato nel programma tv di Canale 5.

Rosalinda Cannavò a Verissimo torna a parlare della sua lotta con l'anoressia

A Verissimo Rosalinda Cannavò è tornata anche a parlare della sua battaglia più difficile: l’anoressia, una malattia che l’ha allontanata da sé stessa e dagli affetti più cari. "Stavo vivendo il sogno di diventare attrice, ma la malattia mi aveva completamente assorbita. Sono arrivata a pesare 32 chili. Riguardo le foto di quel periodo e non mi riconosco", ha dichiarato. Il disturbo alimentare ha creato fratture e sensi di colpa nei suoi rapporti personali: "Mi vergogno di quella che ero, soprattutto per come trattavo la mia famiglia e le mie amiche. Ma oggi so che ero prigioniera della malattia". La Cannavò ha dunque continuato: "Sono riuscita a guarire grazie a me stessa e al sostegno silenzioso ma costante dei miei cari".

Rosalinda Cannavò pronta per il matrimonio con Andrea Zenga

Archiviato il nome d'arte di Adua Del Vesco, oggi Rosalinda Cannavò è una donna consapevole, una madre presente e un esempio per chi combatte battaglie simili. È felice insieme al compagno Andrea Zenga, figlio del più noto Walter, e alla loro figlia Camilla, nata nel 2024. "Il matrimonio? Aspetto la proposta", ha concluso a Verissimo.