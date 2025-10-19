Sonia Bruganelli e l'aborto, "Bonolis non voleva, diventò un'ossessione"

Sonia Bruganelli è tornata a Verissimo , per una lunga intervista nel salotto di Silvia Toffanin sul suo libro 'Solo quello che rimane. Autobiografia di una lettrice'. Pagine in cui ha avuto modo di parlare dei momenti più importanti della sua vita, declinati attraverso le pagine dei romanzi che l'hanno segnata. Tanti i temi che approfondisce: il matrimonio, la maternità, la carriera e i soldi. Ampio spazio è ovviamente dato alla storia d'amore con Paolo Bonolis , finita nel 2023 dopo una lunga relazione e tre figli insieme.

L'aborto di Sonia Bruganelli

Nel libro Sonia Bruganelli ha parlato per la prima volta dell'aborto a 24 anni. All'epoca era già insieme a Paolo Bonolis, ma la loro storia era sbocciata da un solo anno. Troppo poco, secondo il conduttore, per avere una famiglia. "Lui non era pronto, quindi scegliemmo la strada dell'aborto - ha raccontato Sonia a Verissimo - Dico scegliemmo perché da sola non ero in grado. Mia madre mi disse che se avessi voluto, loro ci sarebbero stati, ma io non volevo un figlio, volevo un figlio di un progetto condiviso. Quello non era il nostro caso e scelsi di non fare quel viaggio da sola e investire sulla nostra storia". Questa decisione ha avuto però delle conseguenze: "Sono stata fisicamente forte, ma ci sono lutti che ti porti avanti. Col passare del tempo ho fatto una rincorsa per riprendermi quel bambino, perché se non voleva quella cosa non voleva me. Poi è diventata un’ossessione: vedevo carrozzine ovunque".

Le conseguenze dell'aborto sulla coppia

Quella scelta ha finito inevitabilmente per creare distanza tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Quando hanno scelto di riprovare ad avere un bambino, la gravidanza non è arrivata subito. Dopo un po' è nata Silvia, la loro primogenita, che dopo il parto ha presentato una cardiopatia congenita. Questa condizione ha richiesto un intervento chirurgico al cuore appena dopo la nascita, che le ha causato un'ipossia cerebrale: "Tutto quello che abbiamo vissuto ci tiene uniti ancora oggi, ma col tempo la coppia ne ha risentito", ha ammesso la Bruganelli.