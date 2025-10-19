Paolo Ciavarro a Verissimo dopo la morte di Eleonora Giorgi: "Ho ritrovato mio fratello"

Paolo Ciavarro è tornato a Verissimo per parlare pubblicamente – e con grande delicatezza – del lutto che lo ha colpito lo scorso marzo: la perdita della madre, l’attrice Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025. "È stato un anno abbastanza difficile", ha raccontato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, oggi volto di Forum. "Cerco di concentrarmi sul lavoro, e la mia famiglia mi ha dato un grande aiuto. È stato fondamentale". Il ricordo della madre, con cui condivideva anche il periodo del compleanno – lei nata il 21 ottobre, lui il 22 – è ancora molto presente. "Per tutta la vita abbiamo festeggiato assieme. Sarà un compleanno diverso, certo, ma anche bello: ogni volta che penso a lei è una cosa bella".

Paolo Ciavarro ricorda la madre Eleonora Giorgi a Verissimo

Un legame profondo, quello tra madre e figlio, che Paolo Ciavarro ha ricordato a Verissimo: "Il vuoto che ha lasciato non sarà mai colmato. Ero abituato a passare ore al telefono con lei. Di colpo mi sono ritrovato solo. C’era una forte affinità tra noi". Ma oggi il dolore si sta lentamente trasformando: "La sofferenza si sta tramutando in ricordo. All’inizio era doloroso anche solo pensare a lei. Ora inizio a sentire quel dolore in modo diverso, e questa è una cosa positiva". Nel percorso di elaborazione del lutto, Paolo ha riscoperto anche passioni che aveva messo da parte: "Ho ripreso a dipingere, a leggere... cose che facevo da adolescente e che mi fanno sentire meglio". Non mancano però momenti di commozione solitaria: "Ci sono momenti in cui piango da solo, e mi libero. Non lo faccio davanti alla mia famiglia, e forse sbaglio. Ma ogni lacrima è anche un gesto d’amore, perché piango per lei". Tra i ricordi più toccanti, Ciavarro ha rivelato un dettaglio privato: la madre custodiva una grande scatola con dentro oggetti, lettere e piccoli tesori della vita familiare. "Conservava tutto di noi. Ma quei ricordi materiali non ho ancora avuto il coraggio di prenderli in mano. Ci vuole tempo. Un giorno, forse, deciderò di aprirla".

Paolo Ciavarro e la vicinanza al fratello Andrea Rizzoli

Paolo Ciavarro ha raccontato a Verissimo anche del riavvicinamento con il fratello Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli: "L’ho sempre visto come un uomo forte. Ma con la perdita di mamma i ruoli si sono invertiti e io sono riuscito a diventare un punto di riferimento per lui. Ci siamo ritrovati e oggi siamo inseparabili. Ora lavora con me a Forum e ci vediamo ogni giorno. So che mamma, da lassù, ci guarda ed è felice: i suoi figli sono uniti".