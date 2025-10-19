Verissimo, Giulio Golia si racconta. Il retroscena su Nadia Toffa emoziona tutti

Giulio Golia , storico volto de Le Iene , è stato ospite per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo , dove si è raccontato senza filtri tra carriera, affetti, paure e un nuovo importante progetto: il suo libro, L’ultima notte di Marco Vannini, dedicato al giovane morto tragicamente nel 2015. Con 28 anni di servizio alle spalle nel programma d’inchiesta più irriverente della tv italiana, Golia ha parlato anche dei rischi corsi in prima persona durante le sue inchieste: "La paura c’è, certo. Ma ho scelto io questo mestiere, e continuo a farlo. La prima volta che ho rischiato la vita è passata sotto silenzio: hanno provato a mandarmi fuori strada. La seconda invece mi hanno sparato". Poi ha scherzato: "Tra un po’ Mediaset mi darà l’accompagno". Parlando del caso Vannini, Golia è stato netto: "Marco è morto perché qualcuno si è girato dall’altra parte. Lo dico con cognizione di causa. Il mio libro vuole raccontare quello che non è stato detto abbastanza". L'inviato de Le Iene ha seguito per anni l’inchiesta, intervistando testimoni e familiari, e oggi torna a parlarne per non dimenticare.

La vita privata di Giulio Golia, a Verissimo parla della sua famiglia

L’intervista a Verissimo si è fatta più intensa quando Giulio Golia ha parlato della sua famiglia. Orfano di padre da giovanissimo – "l’ho perso a sei anni" – è stato cresciuto dalla madre, scomparsa di recente dopo una lunga battaglia con l’Alzheimer. "Era una donna molto forte, si può dire cazzuta? Ha tirato su da sola quattro maschi. Io ero quello che la faceva ridere, il suo giullare". Il giornalista ha raccontato con commozione gli anni della malattia: "Non sai come comportarti. Ti chiedi continuamente se è giusto contraddirla, assecondarla. È un tunnel in cui entri senza sapere come uscirne". Del padre conserva ricordi vivissimi: "Era solare, amava il mare, studiava sempre. Una figura molto presente, anche se l’ho perso presto". Da 28 anni Golia è legato a Claudia Tortora, donna riservata e lontana dal mondo dello spettacolo. "Stare insieme da quasi trent’anni, nel nostro ambiente, è tanta roba. Ci capiamo al volo, siamo un tutt’uno". Ha dunque raccontato con ironia il tentativo fallito di organizzarle un matrimonio a sorpresa, celebrato poi su una barca a vela: "Era una vecchia anguillera di Torre del Greco, dove sono cresciuto. Un luogo simbolico per me. Alla fine ho dovuto avvisarla, i testimoni mi hanno convinto a farlo per renderlo perfetto anche per lei".

Giulia Golia a Verissimo, le emozionanti parole su Nadia Toffa

Commovente anche il ricordo di Nadia Toffa, scomparsa nel 2019. "Sembrava distante, invece era dolcissima. Mi chiamava e mi diceva le cose più belle. Impazziva per Napoli, le sfogliatelle, le mozzarelle…". Poi la rivelazione: "Oggi, entrando negli studi Mediaset, mi avete assegnato il suo vecchio camerino. È stato un colpo pazzesco. Pensavo fosse fatto apposta. Lì leggevamo insieme i copioni, ci rifugiavamo a fumare di nascosto, per non farci beccare dalla sicurezza. Quei ricordi mi hanno dato una forza incredibile". Con la voce rotta dall’emozione, Golia ha ammesso: "Nadia era tutto. Una cucciola, un pungiball, simpatica, seria, camaleontica. Era tante cose insieme. Lei lo sa". E sul mestiere dell’inviato, Golia non ha dubbi: "Fare Le Iene non è semplice. Non sei in uno studio protetto, ma nei vicoli di Bogotà o nei quartieri più difficili d’Italia. Devi sentire gli odori, gli sguardi, la tensione. Ci vuole incoscienza, e un po’ di follia. Ma anche tanta passione".