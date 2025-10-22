Re Carlo a Roma, ecco perché è così importante la visita in Vaticano

Il 22 e 23 ottobre, re Carlo III e la regina Camilla sono di nuovo a Roma per una visita di Stato in Vaticano . Segnando così un evento storico nelle relazioni tra la monarchia britannica e la Chiesa cattolica. Durante il loro soggiorno, il monarca e papa Leone XIV parteciperanno insieme a una funzione religiosa nella Cappella Sistina: un gesto simbolico che rappresenta un riavvicinamento tra la religione cattolica e quella anglicana, separate da secoli.

Re Carlo e Papa Leone XIV, un incontro dal valore storico

Un evento simile non si verificava da 500 anni, ovvero da quando Enrico VII ruppe con Roma nel XVI secolo. Quell'evento, che diede origine alla Chiesa d'Inghilterra, segnò secoli di tensioni religiose e politiche. E mentre altri monarchi britannici, tra cui la regina Elisabetta II, hanno incontrato diversi pontefici, questa è la prima volta che un sovrano inglese e un papa pregano insieme durante una funzione religiosa. Pertanto, il fatto che Carlo III, governatore supremo della Chiesa anglicana, partecipi a una funzione congiunta con papa Leone XIV ha un enorme significato simbolico: rappresenta la guarigione di una ferita storica. La cornice scelta, la Cappella Sistina, aggiunge un ulteriore valore simbolico. Sotto la celebre volta dipinta da Michelangelo, verranno intonati canti in una cerimonia volta a sottolineare l'unità spirituale e il dialogo tra le due religioni. Fonti della Chiesa d'Inghilterra hanno indicato che il tema centrale della cerimonia sarà la protezione della natura, una causa promossa da re Carlo per decenni.

Il ruolo di re Carlo nel dialogo interreligioso

Re Carlo ha sempre espresso un costante interesse nel rafforzare i legami tra le diverse confessioni. In qualità di Governatore Supremo della Chiesa d'Inghilterra, la sua presenza a una funzione religiosa congiunta rappresenta un passo significativo nel perseguimento della cooperazione e del rispetto reciproco tra le due Chiese. Charles considera questo viaggio come un'opportunità per "costruire ponti e promuovere l'armonia religiosa", un principio che sta guidando gran parte del suo lavoro pubblico. La visita di Stato di Carlo III e Camilla in Vaticano simboleggia una nuova era nei rapporti tra la Chiesa d'Inghilterra e la Chiesa cattolica dopo la Riforma; è quindi considerata un evento significativo e storico per la monarchia.