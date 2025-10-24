Venduta "Casa Vianello": chi l'ha comprata, quanto l'ha pagata e cosa fanno oggi gli eredi filippini

Dopo anni di voci, è ufficiale: la storica “Casa Vianello”, l’attico di Segrate dove per vent’anni hanno vissuto Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, è stata venduta. A cedere l’immobile sono stati i coniugi filippini Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, ex collaboratori domestici della coppia, divenuti eredi dell’intero patrimonio dopo la morte dei due artisti nel 2010.

Chi ha comprato l’attico

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’acquirente è Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di MFE-Mediaset avrebbe versato un acconto di 100 mila euro nel 2024, completando poi il pagamento quest’anno con assegni circolari per un totale di 1,45 milioni di euro. L’attico — 285 metri quadrati su due piani, con cinque camere e altrettanti bagni — si trova nella residenziale Milano 2, il quartiere costruito da Silvio Berlusconi negli anni Settanta.

Gli eredi filippini: cosa fanno oggi

I coniugi Magsino, oggi benestanti, possiedono diversi immobili a Milano, tra cui un appartamento in via Durini e uno a Gorgonzola, oltre a una casa a Crans-Montana in Svizzera recentemente venduta. Pedro è oggi un appassionato giocatore di bowling a livello nazionale, mentre Rosalie si divide tra Milano e le Filippine, dove gestisce una onlus. I loro figli hanno preso strade differenti: John Mark (detto Gianmarco) gestisce negozi di prodotti macrobiotici e dietetici in provincia di Como, mentre Raimond è attivo nel settore immobiliare.