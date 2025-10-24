La strana cometa grande quanto Manhattan che fa discutere gli astrofisici: "Il 29 ottobre scopriremo una cosa che potrebbe cambiare tutto" 

L'astrofisico di Harvard Avi Loeb ha lanciato un allarme... gigante. Tutto attorno a un oggetto interstellare , denominato 3I/ATLAS , verosimilmente una cometa che, sin dal suo primo avvistamento, ha generato ipotesi e teorie particolari. Era il 1° luglio 2025 quando il network ATLAS, con base in Cile e l'ausilio dell'Osservatorio Rubin e della sua mastodontica camera da 3,2 gigapixel, ha captato un "intruso" dalle proporzioni paragonabili a Manhattan .

La cometa gigante e una data da segnare

Loeb spiega che la cometa stia per sfiorare il perielio, vale a dire il punto di massima vicinanza al Sole, proprio il 29 ottobre, tra pochissimi giorni. “È meglio prendersi una vacanza prima di quel giorno”, ha ammonito con sorridendo a denti stretti. Pur non trattandosi del primo corpo interstellare identificato, come testimonia la sigla “3I” (terzo oggetto interstellare individuato nel Sistema Solare), l'analisi di questi fenomeni resta ancora insufficiente per delineare un paradigma condiviso sulle loro origini e peculiarità. Anche per Oumuamua e Borisov, eterogenei per struttura a quest'ultimo, Loeb aveva ventilato speculazioni su origini extraterrestri e anche stavolta ha confermato la sua ipotesi studiando otto anomalie della cometa: l'allineamento orbitale quasi perfetto con il piano dei pianeti, la presenza di una vera anticola, massa e velocità insolitamente elevate, incontri improbabili con diversi pianeti sul cammino, una strana composizione chimica, una polarizzazione negativa senza precedenti e una sorprendente coincidenza orbitale con l'area del cielo dove è stato rilevato il famoso nel 1977 segno “Wow!”.