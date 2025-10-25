Perché le zanzare in Islanda rappresentano un grave segnale di pericolo per tutti noi

Il ronzio delle zanzare ha cominciato a tormentare i sonni dei cittadini dell'Islanda. Quattro giorni fa l'Istituto di Scienze Naturali islandese ha confermato il primo avvistamento di zanzare in natura. Un evento storico senza precedenti, se consideriamo che l'Islanda era tra i pochi luoghi della Terra rimasti ancora privi della presenza del fastidioso insetto.

Ad essere stati intercettati, per la precisione, sono stati tre esemplari di Culiseta annulata, una specie tipica del Nord Europa. La scoperta è stata fatta in una fattoria poco distante dalla capitale Reykjavík.

Perché le zanzare non c'erano in Islanda

Ma perché in Islanda le zanzare non c'erano, nonostante non manchino luoghi umidi e stagnanti dove poter proliferare? Ci sono alcune teorie che potrebbero spiegarlo. Quella più attendibile sembra essere legata alla temperatura: a tenere lontane le zanzare dall'isola potrebbe essere (stato) il clima oceanico, caratterizzato da una variabilità piuttosto accentuata. In Islanda, infatti, si verificano tipicamente tre grandi gelati e disgeli all'anno: una situazione troppo instabile e poco adatta alle zanzare.

I due possibili motivi per i quali le zanzare sono arrivate in Islanda

E quindi come ci sono finite lì le zanzare? Qui ci sono due scuole di pensiero: la prima è che dietro al nuovo avvistamento ci sarebbe di mezzo il turismo diventato ormai enorme con aerei, navi da crociera e altri mezzi in grado di fornire un passaggio gratuito alle zanzare. I tre esemplari trovati, infatti, sembra siano arrivati con un volo dall'estero in tempi recenti. L'altra ipotesi dovrebbe invece far scattare l'allarme in tutto il mondo: le più miti temperature, favorite dal riscaldamento globale, avrebbe causato l'arrivo delle zanzare anche in Islanda. Eh sì perché le temperature molto meno rigide registrate in Islanda negli ultimi anni stanno rendendo quel posto un luogo più abitabile per le zanzare. E questo potrebbe addirittura favorire un insediamento più stabile di specie arrivate da fuori. Questo sarebbe un altro esempio da presentare a chi dice che il riscaldamento globale è solo una grande bufala.