Francesca Fialdini e il clamoroso errore su Inzaghi: "Mai più chiamata". E su Buffon e Ilaria D'Amico...

Sembra sempre così perfettina, così secchiona, ma in realtà anche a Francesca Fialdini capita di sbagliare. È successo ad esempio qualche anno fa, durante la conduzione de La Partita del Cuore . Più precisamente nel 2016, quando la conduttrice era inviata sul campo e si è resa protagonista di una gaffe ingombrante. La stessa Fialdini l'ha ricordata in un'intervista al Corriere della Sera: "Ero inviata sul campo alla Partita del Cuore, quando presentava Frizzi. Intervistai Simone convinta che fosse suo fratello Pippo. Giustamente mi smentì in diretta. Volevo sparire... non mi hanno più chiamato". La sua carriera in tv è però continuata, sempre divisa tra informazione e intrattenimento. E ora anche concorrente di Ballando con le Stelle 2025 , dove è indubbiamente tra le più brave, tanto da aver vinto le prime puntate del dancing show.

Francesca Fialdini al mare, il retroscena su Buffon e Ilaria D'Amico

Francesca Fialdini è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Non si conoscono molti dettagli sulla sua sfera più intima. Non è un personaggio inseguito dai paparazzi anche se una volta è successo qualcosa di insolito. "Una sola volta mi hanno fotografato al mare, su una spiaggia libera in Versilia. Non cercavano me, ma la nuova coppia Gigi Buffon e Ilaria D’Amico nascosti su uno yacht. Già che c’erano hanno ripreso anche me", ha raccontato la 46enne.

Francesca Fialdini è fidanzata

Nella vita di Francesca Fialdini c'è una persona speciale anche se il suo nome è top secret. "Sono innamorata. È una storia antica e nuova al tempo stesso", ha assicurato la giornalista. Che ha poi aggiunto di non essere particolarmente gelosa: "Penso: “Se non vuoi stare con me, vai pure”. Non dovrei dirlo io, però sono la compagna perfetta. Rivendico e concedo spazi personali. L’amore è un passo a due. Senza fiducia e libertà non funziona".