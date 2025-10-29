Tragedia per Andrea Delogu: il fratello di 18 anni muore in un incidente

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a Evan Oscar Delogu, giovane diciottenne e fratello della conduttrice e showgirl Andrea Delogu, in queste settimane impegnata a Ballando con le Stelle. La moto Benelli 750 che stava guidando si è schiantata contro un palo della luce a Bellaria Igea Marina intorno alle 15:30 di oggi, mercoledì 29 ottobre. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di soccorre, invano, il 18enne. La Polizia Locale di Bellaria Igea Marina ha immediatamente chiuso al traffico il luogo dell'incidente ed avviato le indagini.

Il sindaco di Bellaria: "Un disastro"

"Non ho parlato ancora con i familiari - spiega il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti - non li ho chiamati. Aspettiamo che ci sia il dissequestro della salma, che ci sia la camera ardente e andrò a trovarli". Quanto all'incidente, osserva il primo cittadino bellariese, "il ragazzo procedeva in moto su via Vittor Pisani, una strada liscia, dritta che costeggia il parco della città, in un tratto senza innesti di altre strade a destra e sinistra. Ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo della luce e poi contro un secondo palo. Mi spiace veramente tanto: perdere la vita 18 anni è veramente triste. Che disastro", conclude Giorgetti.