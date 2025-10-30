La NASA coltiva lattuga su Marte, il risultato è un problema per Elon Musk

Per anni l'idea di coltivare cibo al di fuori della Terra ha alimentato la speranza di raggiungere l'autosufficienza alimentare nelle future missioni su Marte . Ma nuovi risultati scientifici hanno lasciato la comunità astronomica con l'amaro in bocca. Secondo una ricerca della NASA , la lattuga spaziale cresce più lentamente e perde gran parte del suo valore nutrizionale. L'entusiasmo iniziale per l'agricoltura spaziale è stato smorzato dai risultati di uno studio pubblicato su Nature, basato su dati open source della NASA (OSD e SOMA). I ​​ricercatori hanno scoperto che le piante coltivate in microgravità presentavano una significativa perdita di minerali essenziali rispetto alle loro controparti terrestri.

Perché l'insalata coltivata su Marte è diversa

Come rivela Earth.com, la lattuga raccolta sia dalla Stazione Spaziale Internazionale che dalla stazione spaziale cinese Tiangong II contiene tra il 29% e il 31% in meno di calcio e circa il 25% in meno di magnesio. Anche i livelli di ferro variano, mentre quelli di potassio tendono ad aumentare. Queste informazioni potrebbero compromettere il futuro piano di colonizzazione di Marte, da sempre desiderio di Elon Musk. Gli scienziati hanno sottolineato che, sebbene a prima vista le lattughe possano sembrare in buone condizioni, non forniscono la stessa energia o lo stesso valore nutrizionale delle loro controparti terrestri. A prima vista, le foglie sembrano sane, ma la loro composizione chimica rivela una preoccupante carenza per la salute umana. "Un'insalata spaziale può sembrare perfetta in foto, ma non rafforza le ossa", hanno avvertito gli scienziati.

Gli effetti della lattuga marziana sul corpo umano

Oltre al valore nutrizionale, gli effetti della microgravità hanno un impatto sia sulle colture che sui consumatori. La mancanza di gravità altera il modo in cui le piante assorbono acqua e nutrienti, riducendo la produzione di antiossidanti come carotenoidi e fenoli, essenziali per combattere lo stress ossidativo. Allo stesso tempo, gli studi del programma marziano Twins Study della NASA dimostrano che gli astronauti soffrono di alterazioni genetiche e digestive che limitano l'assorbimento dei nutrienti. Alcuni sviluppano addirittura la sindrome dell'intestino permeabile, che indebolisce il sistema immunitario e accelera la perdita di massa ossea. Il risultato è un cibo meno nutriente in un organismo meno attrezzato ad assorbirlo. Dati che mettono in dubbio il sogno di Elon Musk di portare l'umanità su Marte.