Achille Costacurta shock: “Chiedevo di fare l’eutanasia, mi hanno fatto 7 TSO”

Droga, TSO e il tentato suicidio: “Mi hanno salvato la vita”

"Ho iniziato a fumare a 13 anni, e al compleanno dei miei 18 ho provato la mescalina. Una volta ho avuto una colluttazione con la polizia: ero sotto effetto, ho reagito male e mi hanno fatto il primo TSO. Me ne hanno fatti sette in totale", racconta. "A Padova mi hanno trattato bene, ma a Milano mi hanno legato al letto per tre giorni. Urlavo che mi serviva il pappagallo e dovevo farmela addosso".