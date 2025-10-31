Achille Costacurta shock: “Chiedevo di fare l’eutanasia, mi hanno fatto 7 TSO”
Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta e dell’attrice Martina Colombari, è stato ospite nel nuovo episodio del podcast “One More Time” di Luca Casadei, e dal suo racconto è emerso un quadro pesantissimo. Un’adolescenza complicata, segnata da detenzione, TSO, uso di droghe, rabbia e dalla diagnosi di ADHD, ma anche il tentativo di suicidio, un rapporto difficile con i genitori e la sua voglia di riscatto oggi lontano dal caos di Milano, dove .dimenticare i momenti più bui del suo passato, soffermandosi su come è riuscito ad allontanarsi da quel vortice e a riprendere in mano la propria vita
La diagnosi di ADHD e il rapporto ritrovato con i genitori
"In terza media non mi ammettono all’esame per il comportamento. Al liceo, dopo tre mesi, mi sbattono fuori - racconta Achille -. Non mi avevano ancora diagnosticato l’ADHD: lo scopro a maggio dell’anno scorso, in una clinica in Svizzera, dove mi hanno spiegato che con la droga cercavo di “autocurarmi”. Il mio cervello non produce abbastanza dopamina. Ora prendo il Ritalin: nel primo mese leggevo un libro in due ore, scrivevo 40 o 50 pagine in tre ore, cose che prima non riuscivo a fare". Il giovane spiega anche come il percorso terapeutico abbia cambiato il rapporto con la madre e il padre: "Da quando i miei genitori hanno fatto un corso genitoriale per l’ADHD, il nostro legame è cambiato completamente. Prima, quando litigavamo, io spaccavo porte. Ora non succede più, perché loro sanno come dirmi un 'no'".
Droga, TSO e il tentato suicidio: “Mi hanno salvato la vita”
"Ho iniziato a fumare a 13 anni, e al compleanno dei miei 18 ho provato la mescalina. Una volta ho avuto una colluttazione con la polizia: ero sotto effetto, ho reagito male e mi hanno fatto il primo TSO. Me ne hanno fatti sette in totale", racconta. "A Padova mi hanno trattato bene, ma a Milano mi hanno legato al letto per tre giorni. Urlavo che mi serviva il pappagallo e dovevo farmela addosso".
Il soggiorno in Svizzera ha segnato la svolta: "Mi dissero: 'Puoi scegliere, se vuoi drogarti c’è la strada, se vuoi una mano vieni qua'. Lì ho capito tutto. Mi hanno fatto cambiare vita e non mi drogo più. Li ringrazierò per sempre". Sul tentativo di suicidio, il 21enne rivela: "Mi hanno arrestato a 15 anni e mezzo per spaccio di fumo. Durante la detenzione ho preso sette boccette di metadone per farla finita. I pompieri hanno sfondato la porta, l’ambulanza è arrivata, ma nessun medico sa spiegarsi come io sia ancora vivo".
“Ho visto mio padre piangere solo una volta”
"Mia mamma ha pianto tanto. Mio papà, invece, l’unica volta che gli ho visto scendere una lacrima è stata quando mi hanno portato via. Quando mi avevano fatto il depot, io chiedevo ogni giorno di andare a fare l’eutanasia perché non provavo più emozioni. Lì l’ho visto piangere", conclude Achille. Che oggi guarda avanti, consapevole della strada percorsa e del valore della sua rinascita personale.
