Nepal, due alpinisti italiani dispersi tra neve e pioggia: nessuna notizia da giorni
Stefano Farronato e Alessandro Caputo sono rimasti bloccati al Campo 1: ricerche in corso
In queste ore sono in corso delle ricerche di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya: lo ha comunicato il Dipartimento del Turismo nepalese. Si chiamano Stefano Farronato e Alessandro Caputo e sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate.
Nepal, nessuna notizia degli alpinisti italiani
Non si hanno più notizie degli alpinisti da sabato, ha detto il portavoce del dipartimento Himal Gautam. Il capo spedizione è stato soccorso domenica al campo base in elicottero. La scorsa settimana, il ciclone Montha, formatosi nel Golfo del Bengala, ha portato forti piogge e nevicate in Nepal, bloccando molti escursionisti.