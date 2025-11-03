Nepal, due alpinisti italiani dispersi tra neve e pioggia: nessuna notizia da giorni  

In queste ore sono in corso delle ricerche di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya: lo ha comunicato il Dipartimento del Turismo nepalese. Si chiamano Stefano Farronato e Alessandro Caputo e sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate.