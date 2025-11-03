Stranger Things, molestie e bullismo sul set: le accuse di Millie Bobby Brown contro David Harbour

Strangers Things, bufera dopo le rivelazioni del 'Daily Mail'

Secondo i documenti visionati dal 'Daily Mail' la Brown, che ha il ruolo di Undici/Jane nella popolare serie creata dai fratelli Matt e Ross Duffer, avrebbe incluso nel reclamo "pagine e pagine di accuse", inducendo Netflix ad aprire un'inchiesta interna. Le richieste di commenti inviate dai media Usa a Netflix, agli showrunner e ai diretti interessati sono rimaste finora inevase. Nel reclamo si parla di molestie e bullismo, nulla a sfondo sessuale. "C'erano pagine e pagine di accuse. L'indagine sul conto di Harbour è durata mesi", ha detto una fonte del 'Daily Mail'. E se non è chiaro quale ne sia stato l'esito, si sa però che la Brown ha partecipato alle riprese della quinta stagione accompagnata sul set da un rappresentante personale.

Millie Bobby Brown e David Harbour sul set insieme dal 2016

Nel 2021 Harbour aveva parlato apertamente dei sentimenti protettivi che gli aveva ispirato l'allora giovanissima co-star: lei aveva appena 12 anni e lui 41 al debutto della prima stagione nel 2016. "Millie e io abbiamo un rapporto speciale perché l'ho conosciuta quando era molto giovane, prima che venisse investita dalla fama", aveva detto l'attore: "Mi preoccupo molto per lei, di come la popolarità la potrà cambiare". Harbour e la Brown, assieme al resto del cast che include anche Wynona Ryder, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Maya Hawke e Sadie Sink, sono adesso impegnati nel lancio della stagione conclusiva della popolarissima serie. Le prime quattro puntate usciranno negli Usa alla vigilia della festa di Thanksgiving con l'episodio finale anche nelle sale. Le accuse sono venute alla luce pochi giorni dopo l'uscita dell'album West End Girl della ex moglie di Harbour, Lily Allen, in cui la cantante lascia intendere che l'attore l'avrebbe tradita, confermando poi, in interviste successive, che lui avrebbe ecceduto i limiti imposti dal loro matrimonio. La Allen e Harbour si erano sposati nel 2020 ma a febbraio si sono lasciati. Secondo il 'Daily Mail', lei sarebbe stata al fianco del marito per tutta la durata dell'inchiesta di Netflix.