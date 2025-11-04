Irene Pivetti a Belve, tensione con Francesca Fagnani: "Io in carcere? Non accadrà"
Ospite insieme a Iva Zanicchi del secondo appuntamento di Belve, in onda martedì 4 ottobre su Rai2, Irene Pivetti è stata protagonista di una delle interviste più scomode della sua carriera. L’ex Presidente della Camera — che nel 1994, a soli 31 anni, divenne la più giovane a ricoprire quella carica nella storia della Repubblica — si è raccontata con Francesca Fagnani parlando di politica, televisione, amori e vicende giudiziarie. "In cosa avrei mancato di decoro?", ha risposto la Pivetti, visibilmente infastidita, quando la conduttrice le ha chiesto se il suo approdo alla tv — tra foto in stile catwoman e apparizioni con Costantino Vitagliano — fosse in contrasto con il prestigio istituzionale del suo passato. "Le circostanze erano diverse", ha chiarito, difendendo le sue scelte. Per poi aggiungere che chi crede che un ex politico debba fare solo l’intellettuale ha "un po’ di disgusto per l’attività popolare". La Fagnani ha incalzato la sua ospite anche sui rapporti con Lele Mora: "Era un grande professionista - ha risposto la Pivetti - poi è iniziata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità".
Le vita privata di Irene Pivetti a Belve
Alla domanda sull’ex marito Alberto Brambilla, Irene Pivetti a Belve ha fatto sapere: "Ero molto innamorata. Condividevamo tutto, com’è giusto in una coppia". Quando Francesca Fagnani le ha chiesto se si trattasse di un rapporto tossico, l’ex politica ha ammesso: "Un rapporto intenso, passionale. La fine è stata il giorno più doloroso della mia vita".
Belve, gli scandali di Irene Pivetti
Non sono mancati i riferimenti ai processi che l’hanno coinvolta negli ultimi anni, dal sequestro delle mascherine importate dalla Cina alla vicenda per evasione fiscale del 2021. "Le mascherine erano tutte regolari e certificate — ha ribadito la Pivetti — l’indagine non doveva nemmeno partire". Sulla condanna del 2024 a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio, ha invece dichiarato: "Come ogni circostanza della vita, se dovesse accadere bisogna affrontarla. Ma non accadrà".