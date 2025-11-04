Irene Pivetti a Belve, tensione con Francesca Fagnani: "Io in carcere? Non accadrà"

Ospite insieme a Iva Zanicchi del secondo appuntamento di Belve, in onda martedì 4 ottobre su Rai2, Irene Pivetti è stata protagonista di una delle interviste più scomode della sua carriera. L’ex Presidente della Camera — che nel 1994, a soli 31 anni, divenne la più giovane a ricoprire quella carica nella storia della Repubblica — si è raccontata con Francesca Fagnani parlando di politica, televisione, amori e vicende giudiziarie. "In cosa avrei mancato di decoro?", ha risposto la Pivetti, visibilmente infastidita, quando la conduttrice le ha chiesto se il suo approdo alla tv — tra foto in stile catwoman e apparizioni con Costantino Vitagliano — fosse in contrasto con il prestigio istituzionale del suo passato. "Le circostanze erano diverse", ha chiarito, difendendo le sue scelte. Per poi aggiungere che chi crede che un ex politico debba fare solo l’intellettuale ha "un po’ di disgusto per l’attività popolare". La Fagnani ha incalzato la sua ospite anche sui rapporti con Lele Mora: "Era un grande professionista - ha risposto la Pivetti - poi è iniziata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità".