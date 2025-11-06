Emma Marrone bloccata a letto preoccupa i fan, cosa è successo e come sta
Problemi di salute per Emma Marrone. La cantante ha raccontato ai fan di essere alle prese con la labirintite, un fastidioso disturbo dell’orecchio interno che provoca vertigini e nausea. Costretta a rimanere a letto, la salentina ha condiviso una storia su Instagram mostrando il viso coperto da una mano e scrivendo ironicamente: "Scusate, sono a letto con la labirintite. È come stare su una barchetta in mezzo al mare forza nove. Però se shazammate Brutta Storia vi fate due risate. Oppure vi è bastata questa storia". Un messaggio che, nonostante l’ironia, lascia intuire il disagio fisico che sta affrontando. La labirintite, infatti, può compromettere equilibrio e udito, rendendo difficile anche alzarsi dal letto.
La labirintite di Emma Marrone, come sta la cantante
Nonostante tutto, Emma non perde il sorriso, trasformando un momento di fragilità in un’occasione per far sorridere i suoi fan. La cantante salentina arriva da settimane intense, dopo il successo della sua ultima canzone, Brutta Storia, che ha scalato le classifiche e conquistato i social. Per chi la segue da anni, la sua forza non sorprende. A soli 24 anni, Emma ha affrontato un tumore alle ovaie, superando più di una ricaduta, e nel 2022 ha vissuto il dolore più grande: la perdita del padre Rosario, suo primo sostenitore. Ogni volta, però, è riuscita a rialzarsi, portando sul palco tutta la sua energia e autenticità. Accanto a lei non sono mai mancati gli affetti più cari, tra cui Alessandra Amoroso, la manager Francesca Savini e Maria De Filippi, che l’ha sempre sostenuta con affetto.
Emma Marrone e le foto con Stefano De Martino
Negli ultimi tempi, il nome di Emma Marrone è tornato anche sulle pagine di gossip per alcune uscite insieme a Stefano De Martino, suo ex storico. Ma tra i due c'è solo un rapporto di amicizia, nulla più. Intanto la Brown si concentra su questo momento di pausa ma solo temporaneo: conoscendo Emma, presto tornerà a far sentire la sua voce. Più forte che mai.