Emma Marrone bloccata a letto preoccupa i fan, cosa è successo e come sta

Problemi di salute per Emma Marrone. La cantante ha raccontato ai fan di essere alle prese con la labirintite, un fastidioso disturbo dell’orecchio interno che provoca vertigini e nausea. Costretta a rimanere a letto, la salentina ha condiviso una storia su Instagram mostrando il viso coperto da una mano e scrivendo ironicamente: "Scusate, sono a letto con la labirintite. È come stare su una barchetta in mezzo al mare forza nove. Però se shazammate Brutta Storia vi fate due risate. Oppure vi è bastata questa storia". Un messaggio che, nonostante l’ironia, lascia intuire il disagio fisico che sta affrontando. La labirintite, infatti, può compromettere equilibrio e udito, rendendo difficile anche alzarsi dal letto.