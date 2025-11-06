Sorpresa a X Factor: il gesto di Achille Lauro a Giorgia commuove tutti

Momento emozionante nel corso dell'ultima puntata di X Factor. Achille Lauro si è presentato con una rosa bianca, che ha regalato alla conduttrice Giorgia , come segno di pace dopo lo screzio avuto in diretta la scorsa puntata. Il cantante romano si è inginocchiato, ha consegnato la rosa alla conduttrice e poi l'ha abbracciata. Tra gli applausi sentiti degli spettatori in studio.

Giorgia e Achille Lauro: dal faccia a faccia alla pace

Un gesto che non è passato inosservato e che ha regalato un momento di grande emozione tra il pubblico. Nell'ultima puntata Giorgia e Achille Lauro erano stati protagonisti di un duro faccia a faccia: Lauro, nonostante le sollecitazioni della conduttrice, si era rifiutato di scegliere una delle possibili eliminate, scatenando la reazione di Giorgia. Oggi, la pace in diretta tv.