Nasce l'Albo degli influencer: chi deve iscriversi e come funziona, tutte le regole
Da oggi essere una star dei social non significa solo avere milioni di follower, ma anche rispettare nuove regole. È stato ufficialmente creato l’Albo degli influencer, istituito dall’AgCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), che richiede l’iscrizione obbligatoria per i medi e grandi influencer: chi ha almeno 500mila follower o un milione di visualizzazioni mensili su una piattaforma come Instagram, TikTok o YouTube. Il Garante ha infatti pubblicato il modulo di iscrizione online, dando così il via a una vera e propria anagrafe dei creatori digitali. L’obiettivo è chiaro: monitorare chi, per numeri e impatto, può essere equiparato a un fornitore di servizi audiovisivi, imponendo quindi regole più rigide in materia di pubblicità, tutela dei minori, e trasparenza dei contenuti.
Albo degli influencer, le regole da rispettare
Chi si iscrive all'albo degli influencer accetta un codice di condotta con norme precise. Tra i punti principali:
- Vietati i contenuti che possano danneggiare o coinvolgere i minori,
- divieto assoluto di incitare all’odio, alla violenza o alla discriminazione,
- obbligo di segnalare contenuti dannosi,
- stop alla pubblicità occulta e alla violazione del diritto d’autore,
- obbligo di dichiarare se le immagini o i video sono modificati con software o intelligenza artificiale.
Gli influencer dovranno anche garantire la veridicità delle notizie che diffondono, citare le fonti e rispettare la dignità delle persone coinvolte nei loro contenuti.
Cosa succede agli influencer che non si iscrivono all'Albo
Per completare la registrazione sarà necessario fornire i propri dati anagrafici, i link ai profili social, una PEC o un domicilio digitale, e un documento d’identità o quello del rappresentante legale. L’AgCom potrà così tracciare facilmente gli influencer e intervenire in caso di violazioni. Chi invece sceglierà di non iscriversi, pur rientrando nei parametri, rischia sanzioni e indagini per irregolarità. Una svolta che segna un nuovo capitolo per il mondo digitale: l’era degli influencer senza regole sembra ufficialmente chiusa.