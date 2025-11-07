Nasce l'Albo degli influencer: chi deve iscriversi e come funziona, tutte le regole

Da oggi essere una star dei social non significa solo avere milioni di follower, ma anche rispettare nuove regole. È stato ufficialmente creato l’Albo degli influencer, istituito dall’AgCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), che richiede l’iscrizione obbligatoria per i medi e grandi influencer: chi ha almeno 500mila follower o un milione di visualizzazioni mensili su una piattaforma come Instagram, TikTok o YouTube. Il Garante ha infatti pubblicato il modulo di iscrizione online, dando così il via a una vera e propria anagrafe dei creatori digitali. L’obiettivo è chiaro: monitorare chi, per numeri e impatto, può essere equiparato a un fornitore di servizi audiovisivi, imponendo quindi regole più rigide in materia di pubblicità, tutela dei minori, e trasparenza dei contenuti.