Cristiano Ronaldo senza freni: "Sono più bello di Beckham, ho il pacchetto completo"

Cristiano Ronaldo si considera più bello di David Beckham

Provocato dal giornalista inglese, CR7 ha inizialmente glissato con diplomazia, ma alla fine ha ceduto al suo consueto spirito competitivo: "Camminiamo entrambi a Copacabana per dieci minuti. Chi attira più attenzione? Io, al 100 per cento", ha risposto sorridendo. Un botta e risposta che ha scatenato le risate di Morgan, ma che Ronaldo ha voluto giustificare a modo suo: "Beckham ha un bel viso, sì. Ma il resto è normale. Io non sono normale. Sono perfetto". Una battuta, certo, ma che riassume perfettamente l’autostima granitica dell'attaccante dell’Al-Nassr. "Per me la bellezza non è solo il viso – ha aggiunto – ma l’insieme. Ho il pacchetto completo". Alla fine, però, Ronaldo ha speso parole di stima per Beckham: "Sta bene, mi piace. È un uomo elegante, parla bene, e ha fatto tanto per il calcio". Beckham e Ronaldo hanno molto in comune: entrambi hanno giocato nel Manchester United e nel Real Madrid e al di là dei campi da calcio hanno saputo trasformarsi in veri e propri brand globali. Dalle passerelle ai profumi, dalle campagne pubblicitarie alle copertine, sono diventati nel tempo simboli di stile e successo.

Cristiano Ronaldo: "Sono io la persona più famosa del pianeta"

Nel corso dell’ultima intervista, Cristiano Ronaldo ha anche scherzato sul suo livello di notorietà, sostenendo di essere "la persona più famosa del pianeta". Con convinzione ha dichiarato: "Facciamo un dibattito mondiale: chi è più conosciuto, io o Donald Trump? Penso che anche nelle piccole isole del mondo sappiano chi sono". Insomma, a 40 anni suonati, Cristiano Ronaldo non ha perso la voglia di stupire. Tra record, gol e dichiarazioni ad effetto, continua a confermarsi come uno dei personaggi più iconici della storia del calcio moderno.