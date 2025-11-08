Martina Colombari piange in tv per il figlio Achille Costacurta: "Chiamai io l'ambulanza, mi ha tolto un peso"

Attimi di grande intensità e commozione a Ballando con le Stelle . Più precisamente nella sala delle stelle, dove Martina Colombari si è lasciata andare ad uno sfogo emozionante. Le immagini sono state poi divulgate da Ballando Segreto , lo spin off del dancing show di Milly Carlucci che rivela retroscena e aneddoti ed è disponibile sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Martina Colombari, la commovente confessione sul figlio Achille Costacurta a Ballando con le Stelle

Ospite del podcast One More Time, Achille Costacurta, figlio di Billy e Martina Colombari, ha raccontato con grande sincerità i momenti più difficili della sua adolescenza: le dipendenze, un arresto per spaccio e persino un tentativo di suicidio. Francesca Fialdini ha rivelato di aver ascoltato l’intervista, definendola “molto bella e interessante". Di fronte a queste parole, la Colombari non è riuscita a trattenere l’emozione: "Sono tutte cose che ho vissuto in prima persona. Chiamai io l’ambulanza per il TSO. Sentirlo raccontare con lucidità di quando lo legarono a letto… non era dolore, avrei voluto soffrire io al posto suo".

Il dolore di Martina Colombari per il figlio Achille Costacurta

L'ex Miss Italia ha dunque spiegato come quella confessione pubblica del figlio l’abbia, in un certo senso, liberata da un peso: "Il fatto che lui abbia sdoganato questa cosa mi ha tolto un peso. Per anni mi hanno giudicata come la madre sbagliata, che non si era accorta di nulla. Ma io ho solo cercato di proteggerlo, in silenzio, per cinque o sei anni". La Fialdini l’ha rassicurata con parole piene di empatia: "Toccava a lui farlo, e al momento giusto lo ha fatto. Tu ne hai ingoiate tante".