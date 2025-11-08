Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 8 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Martina Colombari piange in tv per il figlio Achille Costacurta: "Chiamai io l'ambulanza, mi ha tolto un peso"

L'ex Miss Italia ha commentato con Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle le ultime confidenze del figlio avuto ventuno anni fa da Billy Costacurta
2 min
Tagsmartina colombariAchille Costacurta

Attimi di grande intensità e commozione a Ballando con le Stelle. Più precisamente nella sala delle stelle, dove Martina Colombari si è lasciata andare ad uno sfogo emozionante. Le immagini sono state poi divulgate da Ballando Segreto, lo spin off del dancing show di Milly Carlucci che rivela retroscena e aneddoti ed è disponibile sulla piattaforma streaming RaiPlay. 

Martina Colombari, la commovente confessione sul figlio Achille Costacurta a Ballando con le Stelle

Ospite del podcast One More Time, Achille Costacurta, figlio di Billy e Martina Colombari, ha raccontato con grande sincerità i momenti più difficili della sua adolescenza: le dipendenze, un arresto per spaccio e persino un tentativo di suicidio. Francesca Fialdini ha rivelato di aver ascoltato l’intervista, definendola “molto bella e interessante". Di fronte a queste parole, la Colombari non è riuscita a trattenere l’emozione: "Sono tutte cose che ho vissuto in prima persona. Chiamai io l’ambulanza per il TSO. Sentirlo raccontare con lucidità di quando lo legarono a letto… non era dolore, avrei voluto soffrire io al posto suo".

Il dolore di Martina Colombari per il figlio Achille Costacurta

L'ex Miss Italia ha dunque spiegato come quella confessione pubblica del figlio l’abbia, in un certo senso, liberata da un peso: "Il fatto che lui abbia sdoganato questa cosa mi ha tolto un peso. Per anni mi hanno giudicata come la madre sbagliata, che non si era accorta di nulla. Ma io ho solo cercato di proteggerlo, in silenzio, per cinque o sei anni". La Fialdini l’ha rassicurata con parole piene di empatia: "Toccava a lui farlo, e al momento giusto lo ha fatto. Tu ne hai ingoiate tante".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualita'

Da non perdere

Martina Colombari ha la diastasi addominaleMartina Colombari come Kate Middleton
Unisciti alla community