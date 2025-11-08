È morto Peppe Vessicchio, addio al mitico direttore d'orchestra

La musica italiana e tutto il mondo dello showbiz piange Peppe Vessicchio , celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto amatissimo della televisione. Il maestro è scomparso nel pomeriggio di sabato 8 novembre a 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato in seguito a una improvvisa complicazione. La notizia, appresa dall’Adnkronos tramite fonti vicine al musicista, ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e della cultura italiana. Figura iconica del Festival di Sanremo , Vessicchio ha segnato decenni di musica con il suo stile inconfondibile, la sua ironia garbata e la profonda dedizione all’arte.

Come è morto Peppe Vessicchio

Peppe Vessicchio, noto anche come Beppe Vessicchio, è morto a causa di una polmonite interstiziale rapidamente peggiorata. Compositore, arrangiatore e insegnante, Vessicchio è stato un punto di riferimento del Festival di Sanremo, dove con la sua bacchetta inconfondibile ha accompagnato alcune delle voci più amate della canzone italiana. Il suo talento e la sua ironia discreta lo hanno reso anche un volto popolare della televisione, grazie alla lunga collaborazione con Amici di Maria De Filippi, dove aveva conquistato generazioni di spettatori.

La vita privata di Peppe Vessicchio, moglie e figli

Peppe Vessicchio era sposato da quasi quarant'anni con Enrica Mormile. Le informazioni sulla donna sono pochissime perché è una donna molto riservata. I due si sono sposati nel 1989, dopo oltre 12 anni di fidanzamento. La coppia ha avuto una figlia, Alessia, che qualche anno fa li ha resi nonni della piccola Teresa.

Morte Vessicchio, il cordoglio del Napoli

In un post apparso su X, il presidente Aurelio De Laurentiis e la SSC Napoli "esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Giuseppe Vessicchio, grande tifoso azzurro e indimenticabile direttore d'orchestra del Festival di Sanremo".