Elodie, pianto disperato sul palco a Eboli: la confessione lascia i fan senza parole

Momento a sorpresa e soprattutto autentico per Elodie durante il suo concerto ad Eboli, dove è scoppiata a piangere . La cantante romana sta girando i palasport di tutta Italia con il suo "Elodie Show 2025", raccogliendo grandi successi con i suoi spettacoli. Un calendario fittissimo di impegni, però, l'ha portata ad avere alcuni problemi .

Elodie scoppia in lacrime: cosa è successo

Durante il concerto al PalaSele di Eboli, Elodie ha fermato il concerto per parlare con il pubblico: "Devo dirvi una cosa: oggi pomeriggio ho avuto un abbassamento di voce e quindi sto facendo molta fatica a cantare, mi dispiace”. Questa l'ammissione della cantante, poi in lacrime dopo il forte applauso del pubblico per sostenerla. "Ce la metto tutta. Scusate se sbaglierò", continua a scusarsi la cantante che però trova sempre più applausi in risposta e cori con il suo nome. Il video è presto diventato virale sui social, mostrando questo lato della celebre cantante.