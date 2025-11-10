Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Elodie, pianto disperato sul palco a Eboli: la confessione lascia i fan senza parole

La celebre cantante romana ferma il suo concerto per parlare con il pubblico: "Scusate, ce la metto tutta". Ecco che cosa è successo
2 min
TagsElodie

Momento a sorpresa e soprattutto autentico per Elodie durante il suo concerto ad Eboli, dove è scoppiata a piangere. La cantante romana sta girando i palasport di tutta Italia con il suo "Elodie Show 2025", raccogliendo grandi successi con i suoi spettacoli. Un calendario fittissimo di impegni, però, l'ha portata ad avere alcuni problemi.

Elodie scoppia in lacrime: cosa è successo

Durante il concerto al PalaSele di Eboli, Elodie ha fermato il concerto per parlare con il pubblico: "Devo dirvi una cosa: oggi pomeriggio ho avuto un abbassamento di voce e quindi sto facendo molta fatica a cantare, mi dispiace”. Questa l'ammissione della cantante, poi in lacrime dopo il forte applauso del pubblico per sostenerla. "Ce la metto tutta. Scusate se sbaglierò", continua a scusarsi la cantante che però trova sempre più applausi in risposta e cori con il suo nome. Il video è presto diventato virale sui social, mostrando questo lato della celebre cantante.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualita'

Da non perdere

Elisabetta Canalis su Elodie e Diletta LeottaElodie scatenata sul palco
Unisciti alla community