Andrea Delogu torna in tv, le prime parole dopo la morte del fratello  

Andrea Delogu è tornata in televisione. A La Porta Magica , il programma che conduce ogni pomeriggio su Rai 2. La prima apparizione pubblica dopo la tragica morte del fratello diciottenne . "Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui con grande fatica e dolore si sceglie di ripartire. Nelle scorse settimane la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per spiegare quello che è accaduto è estremamente difficile", ha premesso la Delogu in un lungo discorso.

Cosa ha detto Andrea Delogu dopo la morte del fratello

"Ho perso mio fratello in un incidente, aveva 18 anni, era un ragazzo straordinario, pieno di vita, sogni e quella luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il futuro. - ha fatto sapere Andrea Delogu - È successo e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore. È quello che da uniti dobbiamo a Evan". Poi i ringraziamenti a chi le ha mostrato vicinanza e anche all'azienda, che ha messo in stand by il suo programma e congelato i suoi impegni senza pressarla in alcun modo: "Io desidero ringraziare profondamente chi ha compreso la mia necessità di fermarmi e grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressione, ma solo vicinanza e rispetto. Ora a nome mio e della mia famiglia voglio ringraziarvi tutti per l'empatia e l'affetto sincero che abbiamo ricevuto. Gradie a tutti voi, il vostro amore ci aiutati a non cadere, ve lo assicuro".

Quando torna Andrea Delogu a Ballando con le Stelle

Dopo La Porta Magica sarà la volta di Ballando con le Stelle: il rientro di Andrea Delogu in gara è previsto nella serata di sabato 15 novembre. Dovrà però affrontare uno spareggio insieme al suo ballerino Nikita Perotti: la coppia dovrà vedersela con Filippo Magnini e Marcella Bella, che nell'ultima puntata sono stati battuti da Rosa Chemical.