La bufera social su Federica Pellegrini e la gravidanza, le dure repliche del marito e dell'amica
Succede questo: Federica Pellegrini e suo marito, Matteo Giunta, scrivono un libro a quattro mani ("In un tempo solo nostro") in cui raccontano gioie e dolori successivi alla nascita della prima figlia Matilde, due anni a gennaio. La campionessa azzurra che, va detto, anni fa fu la prima a parlare di salute mentale, attacchi di panico, bulimia nei giovani e problemi ormonali legati alle prestazioni atletiche (tutte cose che oggi sono "comuni" ma all'epoca non lo erano), cerca di normalizzare, o quantomeno rendere accessibili a tutti, le informazioni su quanto sia complicato il post parto anche se hai tutte le fortune del mondo: una casa, una stabilità economica, un matrimonio solido e l'aiuto dei nonni. Pellegrini e Giunta ne parlano nel libro e rilasciano un'intervista al Corriere della Sera. Lo stesso Corriere, poi, pubblica un post sui social e apriti cielo. Centinaia di commenti, molti negativi: Federica Pellegrini viene attaccata come se "solo lei avesse sofferto nel post parto" e viene accusata di "spettacolarizzare e lucrare su qualcosa che colpisce donne meno fortunate di lei". Questo per citarne solo alcuni.
Federica Pellegrini e la bufera social, i commenti di Matteo Giunta e Martina Carraro
Se Pellegrini sceglie di non replicare, suo marito Matteo Giunta e Martina Carraro, una delle sue più care amiche, ex compagna di Nazionale nonché mamma da poco come lei, invece sì. E dicono le cose come stanno. Carraro parla di "commenti da età della pietra", Giunta invece scrive: "Non capisco perché una donna che condivide l'esperienza del parto e di quello che succede dopo debba essere criticata. Federica sta solo normalizzando qualcosa che tantissime mamme vivono in silenzio. Parlare dei problemi post parto non significa lamentarsi, ma aiutare altre donne a sentirsi meno sole. Evviva la solidarietà femminile". Il punto è questo: tra i tanti commenti senza senso molti sono scritti da donne e questo fa riflettere. Scrive ancora Martina Carraro: "Solo noi "non famose" abbiamo il diritto di parlarne? Visto che lei lo è allora ha superato tutto con estrema falicità?". Parole sacrosante che fanno pensare: c'è ancora tanta strada da fare.