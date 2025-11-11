La bufera social su Federica Pellegrini e la gravidanza, le dure repliche del marito e dell'amica

Succede questo: Federica Pellegrini e suo marito, Matteo Giunta, scrivono un libro a quattro mani ("In un tempo solo nostro") in cui raccontano gioie e dolori successivi alla nascita della prima figlia Matilde, due anni a gennaio. La campionessa azzurra che, va detto, anni fa fu la prima a parlare di salute mentale, attacchi di panico, bulimia nei giovani e problemi ormonali legati alle prestazioni atletiche (tutte cose che oggi sono "comuni" ma all'epoca non lo erano), cerca di normalizzare, o quantomeno rendere accessibili a tutti, le informazioni su quanto sia complicato il post parto anche se hai tutte le fortune del mondo: una casa, una stabilità economica, un matrimonio solido e l'aiuto dei nonni. Pellegrini e Giunta ne parlano nel libro e rilasciano un'intervista al Corriere della Sera. Lo stesso Corriere, poi, pubblica un post sui social e apriti cielo. Centinaia di commenti, molti negativi: Federica Pellegrini viene attaccata come se "solo lei avesse sofferto nel post parto" e viene accusata di "spettacolarizzare e lucrare su qualcosa che colpisce donne meno fortunate di lei". Questo per citarne solo alcuni.