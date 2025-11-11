Instagram, i post più visti nell'ultimo mese: comandano Sinner, Damiano e Cecilia Rodriguez
Nella classifica dei Top 10 Best Performing Post, graduatoria elaborata per Primaonline da Sensemakers, si notano alcune sorprese nell'ultimo mese (ottobre), in primis su Facebook, dove Paolo Ruffini guida i top contenuti pubblicati grazie ad un video nel quale racconta la storia di Gianluigi, un bambino con la sindrome di down, e della sua mamma Valentina.
Sinner primo su Instagram
Su Instagram, invece, comanda Sinner con un post per Gucci, al secondo posto si piazza Damiano David che ringrazia il Giappone, mentre al terzo posto si registra l'ingresso Cecilia Rodriguez attraverso il post con il quale annuncia la nascita della figlia Clara Isabel. Su YouTube è primo in termini di visualizzazioni il canale Lionfield, invece su TikTok registra numeri incredibili Ornella Zocco.