"Muoviti che ti passa": il primo convegno dell'associazione "Viva Roma sempre"

Sport gratuito per tutti nei parchi di tutti i municipi di Roma. Con istruttori e allenatori professionisti, pagati da Roma Capitale, tramite accordi con gli enti di promozione e il Coni. Questo il progetto "Muoviti che ti passa" proposto e annunciato da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale durante il primo convegno di 'Viva Roma Sempre', l'associazione culturale animata da Onorato. L'evento si è svolto al Social Hub con personaggi di spessore, come la campionessa di scherma paralimpica Bebe Vio, l'ex calciatore di Lazio, Inter e Juventus Hernanes e un videomessaggio di Edoardo Bove. Il focus è stato sull'importanza dell'attività fisica in ogni suo aspetto: dallo sport nelle aziende per migliorare la performance lavorativa e il rapporto con i colleghi; il benessere derivante dalla pratica sportiva con il conseguente impatto, in termini di risparmio, sul sistema sanitario nazionale; fino al tema delle detrazioni per le famiglie per incentivare l'iscrizione ai corsi per genitori e figli. Un argomento attuale, visti i dati dell’Istat sull’ultimo rapporto sullo sport: il 62% degli italiani non fa sport. "Lo sport ha un valore fondamentale e tutti, indipendentemente dall'età, devono praticarlo. Però - spiega Onorato - oggi è un lusso, non è un diritto concreto, reale, come dice la Costituzione. Alle tante iniziative che stiamo mettendo in pratica per renderlo davvero a portata di tutti, penso ai voucher sportivi per ragazze e ragazzi; ai nuovi impianti dove si svolgerà sport a prezzi calmierati; ai nuovi playground pubblici che stiamo costruendo, vogliamo aggiungere un altro tassello che può cambiare la vita di tanti romani: la possibilità di praticare sport, gratuitamente, in 5 parchi di ogni municipio di Roma seguiti da istruttori professionisti e preparati che pagherebbe Roma Capitale, tramite accordi con il Coni e con tutti gli enti di promozione sportiva. Immaginate - continua Onorato – una persona anziana, ma anche una mamma o un papà che non riescono per motivi di tempo e di soldi a fare sport regolarmente in palestra o in un circolo. Con il progetto 'Muoviti che ti passa' possono scegliere un parco vicino casa, senza pagare abbonamenti, e frequentare una lezione all'aria aperta. I benefici sarebbero enormi, sia a livello fisico, sociale che mentale e psicologico. Vogliamo sperimentare questo progetto, sicuri che possa essere una vera rivoluzione".