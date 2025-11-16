Zazzaroni: "Cucci è come un padre. Mi fece il complimento più bello"

Il momento più intenso della presenza di Ivan Zazzaroni a Da noi… a ruota libera arriva quando sullo schermo compare Italo Cucci. Un videomessaggio secco, affettuoso e ironico, nello stile del grande direttore che ha segnato un’intera generazione di cronisti sportivi: «Aspirava a fare il playboy, l’ho fermato in tempo… L’ho portato al Guerin Sportivo e l’ho mandato a Manchester per un’inchiesta sullo United. Lì volevano tenerselo! E invece l’ho riportato indietro: da lì è nato un giornalista come si deve». Zazzaroni ascolta e si lascia andare : «Italo per me è come un padre. Il più grande direttore che io abbia mai avuto. Mi fece il complimento più bello: “Sei il figlio che avrei voluto avere”. Queste sono cose che non si dimenticano. Con lui c’è un legame vero, che dura da sempre. Ci sentiamo praticamente ogni giorno».

Da Cucci, il discorso scivola naturalmente sulla carriera, sui passaggi che hanno portato Zazzaroni dal calcio alla televisione. E allora il giudice di Ballando con le Stelle ricorda le sue prime esperienze in giuria: «Prima di Selvaggia ero io il cattivo. Ho fatto anche scivoloni storici, come lo zero ad Albertazzi quando rimase fermo. Mi travolsero di critiche: “Non puoi dare 0 al mito”. Era così: io facevo il “duro”. Ora ho fatto un passo indietro». Spazio anche alla sua avventura da concorrente nel 2007, molto più di un semplice fuori programma: «All’inizio mi vergognavo come un ladro. Quando me lo chiesero dissi: “Ma siete matti? Sono un giornalista!”. Proposi a Milly di fare il giudice e lei accettò. Due anni dopo mi convinse a scendere in pista: nel Dancing with the Stars inglese i giornalisti funzionano benissimo, mi disse. E aveva ragione: è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Un abbraccio a Natalia Titova: puntava molto su di me… e infatti arrivammo nei primi tre».

In chiusura, un aneddoto leggero: l’incontro con Liliana Segre. «Io e mia moglie la riconosciamo e andiamo a salutarla. Lei guarda me e dice: “Io vedo sempre Ballando!”. Ho preso un sacco di punti senza fare nulla. Un incontro divertentissimo». E così, tra maestri veri, piste da ballo e ricordi di redazione, Zazzaroni mette in fila una storia personale che passa sempre da lì: dal giornalismo, da Cucci, e da quei consigli che – come lui stesso dice – «ti restano addosso per tutta la vita».