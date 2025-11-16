Grande il successo al SuperCat Show 2025: Mila è la reginetta, adottati anche 20 gatti trovatelli
Oltre 30mila visitatori alla 27esima edizione dell'evento. Akita e Balù, due maschietti ex-trovatelli che sono tornati indietro dopo ben nove anni di adozione felice, cercano ancora casa
Mila, splendida femmina British Shorthair blu di un anno e due mesi, ha vinto il SuperCat Show 2025. "In circa un anno di carriera ha conquistato già 14 Best in Show – precisa commossa e orgogliosa la sua allevatrice italiana di origine bielorussa Ulyana Ausianovich, che vive a Forlì – il suo nome completo è Milashka Candyfloss Anri, e proprio il nome Milashka in russo significa molto bella e dolce, come è lei: affettuosa, pacioccona, ci segue in casa ovunque come un cagnolino e dorme sempre con noi". Grande il successo al SuperCat Show 2025, alla 27° edizione. A snocciolare i dati dell’evento è l’organizzatore Gianluca Guarino, molto soddisfatto: "Oltre 30.000 visitatori in due giorni, lanciati 4 video educativi del Ministero della Salute per sensibilizzare al microchip dei gatti, all’adozione responsabile, contro gli abbandoni e a un uso moderato dei fuochi d’artificio, soprattutto a Capodanno, oltre 600 gatti di razza, passerelle di bellezza mozzafiato, l’una con 50 Ragdoll, l’altra con oltre 70 Maine Coon, più di 25 razze di gatti, oltre 300 allevatori, circa 40 aziende di settore, oltre 40 metri di palco".© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualita'