martedì 18 novembre 2025
L'ex ciclista Mario Cipollini ricoverato: "Il cuore fa capricci, ma non mollo"  

L'ex ciclista Mario Cipollini ricoverato: "Il cuore fa capricci, ma non mollo"  

Ancora problemi di salute per Mario Cipollini, che è stato ricoverato di nuovo in ospedale ad Ancona: ma l'ex ciclista non ha alcuna intenzione di mollare
L’ex campione di ciclismo Mario Cipollini è stato ricoverato nelle ultime ore all’ospedale di Ancona per nuovi problemi cardiaci. L’annuncio è arrivato direttamente dallo sportivo tramite un video pubblicato su Instagram, in cui ha spiegato la situazione e gli accertamenti in corso. "Purtroppo ho dei problemi, il mio cuore continua a fare un po’ le bizze", ha raccontato Cipollini, ricordando l’operazione affrontata lo scorso anno per l’inserimento di un loop recorder, un dispositivo che monitora costantemente le sue frequenze cardiache tramite smartphone.

Come sta oggi Mario Cipollini

Secondo quanto riferito, il dispositivo ha segnalato anomalie nelle ultime settimane, costringendo i medici a richiamare Mario Cipollini in ospedale: "Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo, per cui giustamente mi hanno richiamato all’ordine e detto: “Mario, dobbiamo purtroppo fare di nuovo lo studio". Lo studio elettrofisiologico permetterà ai medici di individuare eventuali aritmie e intervenire se necessario: "Fare lo studio significa che vanno a cercare con delle sonde di ristimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso, e devono in qualche modo cercare di intervenire per risolvere il problema". Cipollini ha anche aggiunto che, tra le ipotesi di trattamento, è stato menzionato un defibrillatore sottocutaneo: "Nel mio caso si parla anche ipoteticamente di un defibrillatore sottocutaneo ma spero assolutamente di no". Nonostante tutto, si è detto fiducioso nel lavoro dei medici: "Sono nelle mani di persone estremamente preparate, di persone di cui ho grandissima fiducia e credo che il centro qua ad Ancona sia all'altezza della situazione".

Mario Cipollini resta ottimista

Il video si chiude con un messaggio di ottimismo da parte di Mario Cipollini: "La vita è questa, bisogna andare avanti, non mollare mai, non abbattersi, sono sereno e tranquillo, dato che sono in mano a degli amici".

