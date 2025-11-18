L'ex ciclista Mario Cipollini ricoverato: "Il cuore fa capricci, ma non mollo"  

L’ex campione di ciclismo Mario Cipollini è stato ricoverato nelle ultime ore all’ospedale di Ancona per nuovi problemi cardiaci. L’annuncio è arrivato direttamente dallo sportivo tramite un video pubblicato su Instagram, in cui ha spiegato la situazione e gli accertamenti in corso. "Purtroppo ho dei problemi, il mio cuore continua a fare un po’ le bizze", ha raccontato Cipollini, ricordando l’operazione affrontata lo scorso anno per l’inserimento di un loop recorder , un dispositivo che monitora costantemente le sue frequenze cardiache tramite smartphone.

Come sta oggi Mario Cipollini

Secondo quanto riferito, il dispositivo ha segnalato anomalie nelle ultime settimane, costringendo i medici a richiamare Mario Cipollini in ospedale: "Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo, per cui giustamente mi hanno richiamato all’ordine e detto: “Mario, dobbiamo purtroppo fare di nuovo lo studio". Lo studio elettrofisiologico permetterà ai medici di individuare eventuali aritmie e intervenire se necessario: "Fare lo studio significa che vanno a cercare con delle sonde di ristimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso, e devono in qualche modo cercare di intervenire per risolvere il problema". Cipollini ha anche aggiunto che, tra le ipotesi di trattamento, è stato menzionato un defibrillatore sottocutaneo: "Nel mio caso si parla anche ipoteticamente di un defibrillatore sottocutaneo ma spero assolutamente di no". Nonostante tutto, si è detto fiducioso nel lavoro dei medici: "Sono nelle mani di persone estremamente preparate, di persone di cui ho grandissima fiducia e credo che il centro qua ad Ancona sia all'altezza della situazione".

Mario Cipollini resta ottimista

Il video si chiude con un messaggio di ottimismo da parte di Mario Cipollini: "La vita è questa, bisogna andare avanti, non mollare mai, non abbattersi, sono sereno e tranquillo, dato che sono in mano a degli amici".