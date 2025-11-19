Il ristorante famiglia Rana conquista la seconda stella della guida Michelin 2026

“Il mio lavoro principale è individuare talenti e creare le condizioni affinché si possano realizzare e brillare. Qualcuno mi definisce un mecenate, qualcun'altro un appassionato di maieutica socratica. Io invece credo solo di essere riuscito a diventare l'imprenditore che da giovane avrei voluto conoscere ed incontrare. Ringrazio la Guida Michelin per queste due Stelle che sono pura gioia per tutta la nostra squadra, ma sono anche speranza ed energia per tanti giovani ai quali dico di non mollare mai, mai” - commenta Gian Luca Rana, CEO del Gruppo Rana e ideatore del progetto del Ristorante. “Ringrazio lo chef Sodano di cui ho subito percepito, oltre al talento vivissimo, una passione senza fine, una vocazione di quelle che orientano ogni passo della vita. Egli ha guidato con entusiasmo le nostre splendide brigate di cucina e sala, creando un team che ammiro per la dedizione e la cura profonde con cui ogni giorno vengono accolti i nostri ospiti, facendo loro vivere esperienze indimenticabili. Ho creduto da subito che il nostro incontro e i valori che condividiamo avrebbero reso il Ristorante Famiglia Rana un luogo dove creatività, passione e nuove idee potessero convergere in una cucina visionaria, golosa, capace di parlare a tutti i sensi, attorno ad una tavola accogliente e memorabile. Per me il ristorante non è solo uno spazio fisico, ma un universo in continua evoluzione, dove poter esprimere doti e anime diverse, unite dalla stessa visione e dalla ricerca dell’eccellenza”.

“Ringrazio Gian Luca Rana per aver sempre creduto nella forza dei sogni, per la fiducia, la saggezza, gli stimoli ed il sostegno costante della mia filosofia di cucina. Ringrazio dal profondo del cuore le mie brigate di sala e cucina, che accanto a me ogni giorno hanno lavorato con incredibili professionalità, competenza e impegno. Il merito di questo importante riconoscimento è di tutti noi insieme! Grazie alla Guida Michelin per la stima e l’apprezzamento dimostrati verso il nostro lavoro che pervade appassionatamente la nostra intera vita. Un ringraziamento speciale va anche alla mia famiglia e alla mia compagna, che mi hanno sempre supportato e sopportato! Il Ristorante Famiglia Rana è la mia casa, è un progetto unico nel suo genere in cui posso esprimermi in modo totale. Questo è un traguardo che mi riempie di emozioni indescrivibili ed anche un nuovo punto di partenza per dare sempre il mio meglio” afferma con emozione lo chef Francesco Sodano alla notizia della seconda Stella.