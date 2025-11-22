Addio a Ornella Vanoni, il gesto di Milan e Inter

Se n’è andata alla vigilia del derby di Milano, lei che di Milano era figlia e che per anni aveva tifato Milan , pur avendo sviluppato di recente una simpatia per il giovane attaccante nerazzurro Ange-Yoan Bonny. Ornella Vanoni era profondamente legata al capoluogo lombardo e, per tradizione, ai colori rossoneri. “Da ragazza andavo a San Siro: giocava il Milan e ho iniziato a fare il tifo per loro”, aveva raccontato in un’intervista. Negli ultimi mesi, però, la cantante aveva scherzosamente "tradito" il Milan per Bonny, il ventiduenne francese dell’Inter che ad agosto aveva confessato di essere rimasto incantato dalla sua voce. Aveva scoperto le sue canzoni per caso, a casa del proprio agente, e quelle sonorità — tra Francia, soul e jazz — gli avevano ricordato la musica amata dalla madre. La sua preferita è L’appuntamento , uno dei brani più famosi della Vanoni datato 1970. "Quando l’ascolto sento qualcosa di magico. È come segnare un gol", aveva ammesso il calciatore qualche tempo fa. Una confessione che era piaciuta molto alla cantante, che aveva così risposto: "Caro Bonny, è un grande onore ciò che hai detto. Giuro che non sono più milanista e verrò a vederti giocare a San Siro".

L'omaggio di Inter e Milan dopo la morte di Ornella Vanoni

Dopo la notizia della morte di Ornella Vanoni, l’Inter ha voluto omaggiare la cantante citando proprio una strofa de L’appuntamento: "Amore, fai presto, io non resisto, se tu non arrivi, non esisto". "Quante volte, ascoltando una canzone d’amore, abbiamo pensato alla nostra squadra”, ha scritto il club sui social. "Ornella Vanoni ha raccontato Milano e le sue passioni come pochi altri". Anche il Milan ha espresso grande affetto. Il tecnico Massimiliano Allegri l’ha ricordata come "una donna meravigliosa, ironica, simpatica", oltre che milanista. In una nota ufficiale, la società ha scritto: "Ci ha lasciato una delle icone della musica italiana, una donna splendida che aveva il Milan nel cuore. Tutto il mondo rossonero si stringe alla famiglia di Vanoni e a chi le ha voluto bene".

Come è morta Ornella Vanoni e la sua ultima apparizione in tv

Ornella Vanoni è morta a Milano, nella sua casa. Sarebbe stata colpita da un arresto cardiocircolatorio. Avrebbe avuto un malore intorno alle 23 del 21 novembre 2025. I medici del 118 l’hanno trovata già senza vita. La prima diagnosi parla di un arresto cardiocircolatorio. L’ultima apparizione di Ornella Vanoni in tv è datata 2 novembre, a Che tempo che fa. Elegantissima in grigio chiaro, si era presentata con una corona di fiori. E aveva ironizzato con Fabio Fazio sull’invito nel giorno della ricorrenza per i morti. "Sei in grande forma", le aveva detto Fazio. "Sembra", aveva risposto la cantante. "Sono stata male. Tu mi trovi in forma ma fingo, recito la parte ma sto malissimo", aveva aggiunto, sorridendo. "Ma io nella vita sono una persona seria ho fatto cose importanti perché devo far sempre ridere qua?", aveva poi scherzato congedandosi dal pubblico.