domenica 23 novembre 2025
La maledizione Kennedy colpisce ancora, alla figlia di Caroline resta solo un anno di vita© EPA

La maledizione Kennedy colpisce ancora, alla figlia di Caroline resta solo un anno di vita

La nipote di John F. Kennedy ha annunciato che le resta meno di un anno di vita a causa di una rara mutazione nei suoi globuli bianchi
2 min

La sfortuna affligge i Kennedy da decenni. Incidenti, omicidi, calamità e una lunga lista di eventi tragici si ripetono quasi matematicamente nel loro albero genealogico. L'ultimo caso è quello di Tatiana Schlossberg, nipote di John F. Kennedy, che ha annunciato di essere affetta da una rara forma di leucemia. 

La malattia di Tatiana Schlossberg, la nipote di John F. Kennedy

Come ha dichiarato in un'intervista emozionante e sincera al The New Yorker, la figlia di Caroline Kennedy ed Edwin Schlossberg è affetta da leucemia mieloide acuta. Una malattia terminale di cui è venuta a conoscenza subito dopo il secondo parto nel maggio 2024, quando il suo medico ha rilevato uno squilibrio nel numero dei suoi globuli bianchi. La nipote di Kennedy ha trascorso cinque settimane in ospedale dopo aver dato alla luce la figlia, ed è stata successivamente trasferita in un altro ospedale per un trapianto di midollo osseo. Successivamente ha ricevuto la chemioterapia a casa. A gennaio, Schlossberg ha partecipato a una sperimentazione clinica sulla terapia con cellule CAR-T, un tipo di immunoterapia per alcuni tumori del sangue. Nonostante tutto, il suo medico le ha detto che le resta un anno di vita.

Chi è Tatiana Schlossberg e come è legata alla famiglia Kennedy

Tatiana Schlossberg è figlia di Caroline Kennedy, l'unica erede in vita di John F. Kennedy e Jackie. Suo padre è il designer Edwin Schlossberg. Classe 1990, ha due fratelli: Rose e Jack. Laureata a Yale, ha conseguito un Master in Storia presso l'Università di Oxford. Oggi è una giornalista freelance, specializzata in tematiche ambientali. È sposata dal 2017 con George Moran, un medico conosciuto durante gli anni del college. La coppia ha avuto due figli, nati rispettivamente nel 2022 e 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

