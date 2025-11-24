Asteroidi vicini alla Terra, ecco quali e quanti potrebbero colpirci: l'allarme

Sono oltre 40mila gli asteroidi individuati e che si trovano vicini alla terra: ovvero a meno di 45 milioni di chilometri dall'orbita terrestre. Di questi, sono circa 2mila quelli che hanno una qualche remota probabilità di colpire il nostro Pianeta nel prossimo secolo. Si tratta di asteroidi molto piccoli e che, secondo gli esperti, non rappreseterebbero un pericolo significativo. "Il numero delle scoperte sta aumentando in modo esponenziale", ha confermato Luca Conversi , responsabile del Near-Earth Object Coordination Centre (Neocc) dell'Agenzia Spaziale Europea, il centro dedicato alla difesa planetaria. "Con l'entrata in funzione della prossima generazione di telescopi - aggiunge Conversi - ci aspettiamo che il numero di Nea conosciuti continui a crescere a un ritmo ancora più elevato".

Lo studio sui nuovi asteroidi

Secondo gli esperti, le probabilità che un asteroide possa colpire la Terra sono inferiori all'1%. Le nuove tecnologie hanno portato a nuove scoperte: ben 10mila nuovi asteroidi sono stati infatti scoperti negli ultimi tre anni. Quelli più grandi (superiori al chilometrio di diametro e quindi più pericolosi) sono stati già scoperti in passato. Oggi la comunità scientifica si concentra su quelli di medie dimensioni, tra 100 e 300 metri: questi sono molto più difficili da individuare e si ritiene ne siano stati scoperti solo il 30% circa. -