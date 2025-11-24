Il commovente appello di Kate Middleton sulla dipendenza: la guarigione è dura

Kate Middleton cuore d'oro. La principessa del Galles, reduce da un periodo complicato per il cancro, ha lanciato un accorato appello per porre fine allo "stigma" che circonda la dipendenza. Ha celebrato la settimana di sensibilizzazione sulle dipendenze nel Regno Unito, che si svolge da domenica 23 a sabato 29 novembre, con una dichiarazione in cui esorta le persone a essere premurose nei confronti di chi è in via di guarigione. "Non siete soli. Le dipendenze non sono una scelta e non devono rappresentare uno stigma per le vittime", ha detto in qualità di patrona reale del Forward Trust, un ente di beneficenza per la giustizia sociale che aiuta le persone nel Regno Unito a superare la dipendenza.

Il discorso di Kate Middleton sulle dipendenze

"La dipendenza non è una scelta, né un fallimento personale - ha dichiarato Kate Middleton - ma una complessa condizione di salute mentale che deve essere affrontata con empatia e sostegno. Eppure, ancora oggi, nel 2025, l’esperienza di chi vive una dipendenza è segnata da paura, vergogna e giudizio. Questo deve cambiare". E ancora: "Lo stigma che circonda chi affronta una dipendenza permette a quest’ultima di prosperare in privato, colpendo famiglie e comunità e, in definitiva, distruggendo vite, molti di noi conosceranno qualcuno che sta lottando contro una dipendenza. Ora è il momento di mostrare compassione e amore per aiutare loro — o i loro amici e familiari — a rivolgersi a organizzazioni come The Forward Trust per ottenere sostegno".

Il sostegno di Kate Middleton

"La guarigione è difficile - ha concluso la principessa - ma con un trattamento adeguato è possibile. E tutto inizia con una conversazione, un ascolto attento e il mostrare che ci importa. Quindi, vi prego, unitevi alla conversazione. Parlandone apertamente, insieme possiamo portare la dipendenza — e i danni che provoca — fuori dall’ombra. Possiamo affrontare questo tema con gentilezza e comprensione, e possiamo aiutare individui e famiglie che convivono con la dipendenza a sapere che non sono soli".