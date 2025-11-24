Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
Paura per Brigitte Bardot, l'attrice è di nuovo in ospedale© IPA

Paura per Brigitte Bardot, l'attrice è di nuovo in ospedale

La mitica attrice, 91 anni, ricoverata di nuovo in ospedale dopo l'intervento chirurgico di poco tempo fa
Brigitte Bardot

Brigitte Bardot è ricoverata di nuovo in ospedale. Secondo quanto riportato dal quotidiano Var Matin, l’attrice, 91 anni, si troverebbe da circa dieci giorni al Saint-Jean di Tolone. Si tratta del secondo ingresso in poco più di un mese: a ottobre la Bardot era stata sottoposta a un intervento chirurgico legato a una “grave malattia" mai precisata del tutto prima di rientrare nella sua casa di Saint-Tropez dopo due settimane di degenza. Di recente la diva è stata costretta anche a smentire false notizie sulla sua morte, circolate rapidamente sui social. "Sto bene", ha scritto su X. "Non so quale idiota abbia diffuso questa fake news sulla mia scomparsa, ma non ho alcuna intenzione di andarmene".

Come sta oggi Brigitte Bardot

Oggi, tuttavia, la mancanza di informazioni sulla diagnosi che ha portato al nuovo ricovero, unita all’età avanzata di Brigitte Bardot e alla frequenza dei recenti problemi di salute, alimenta una comprensibile inquietudine. Il riserbo mantenuto dalla cerchia più vicina all’attrice - legittimo per tutelarne la privacy - contribuisce però a un clima di apprensione, lasciando fan e mondo del cinema in un misto di preoccupazione e speranza. Resta forte, comunque, la fiducia in un miglioramento rapido e duraturo.

L'icona Brigitte Bardot

Brigitte Bardot resta una delle figure più iconiche del cinema francese e mondiale. Diventata famosa negli anni Cinquanta e Sessanta con titoli come E Dio creò la donna, è diventata simbolo di bellezza, sensualità e anticonformismo. In poco più di due decenni di carriera ha interpretato 45 film e inciso oltre 70 brani, prima di ritirarsi nel 1973 per dedicarsi interamente alla causa animalista con la Fondation Brigitte Bardot, attiva oggi in tutto il mondo. Da diversi anni l’attrice ha scelto una vita appartata nella sua villa di Saint-Tropez, circondata dagli animali che da sempre rappresentano la sua più grande missione.

