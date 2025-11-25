Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tra musica, artigianato e spettacolo: l’Hippie Market firma il weekend romano più atteso

Il 29 e 30 novembre il 692 Secret Garden, in Via Tuscolana 692, ospiterà una nuova edizione dell’Hippie Market, appuntamento dedicato al vintage, all’artigianato creativo, alla musica live e alle performance artistiche
3 min

Il 29 e 30 novembre il 692 Secret Garden, in Via Tuscolana 692, ospiterà una nuova edizione dell’Hippie Market, appuntamento dedicato al vintage, all’artigianato creativo, alla musica live e alle performance artistiche. Un evento che ogni anno richiama un pubblico sempre più numeroso grazie alla sua formula unica, emozionale e coinvolgente. Per due giorni, uno dei luoghi più inaspettati e affascinanti della Capitale — incastonato tra gli antichi Acquedotti Romani e immerso in un’atmosfera quasi onirica — si trasformerà in un villaggio contemporaneo dedicato all’ispirazione, alla creatività e alla scoperta. Hippie Market: dove l’inverno si accende di colori, musica e meraviglia

La manifestazione si svolgerà dalle 11.30 alle 20.00 e proporrà un’area espositiva dedicata all’handmade, ceramica, illustrazione, upcycling, fashion design, terrarium e piante grasse, vinili, home decor e vintage. L’Hippie Market non è solo shopping, ma un concentrato di vibrazioni: un viaggio tra ispirazioni, incontri e nuove scoperte. Lo shopping sarà accompagnato per l’intera giornata da concerti e improvvisazioni sonore del polistrumentalista Alessandro Scintu: fiati, percussioni arabe e africane, hang drum e didjeridoo si uniranno in una fusione magnetica ed evocativa. A questo si aggiungeranno giocolieri, performer itineranti, clown e acrobati, pronti a stupire il pubblico con momenti di meraviglia e leggerezza.

A completare l’atmosfera, un’area street food ricca di profumi e sapori: vin brulé caldo, barbecue a vista e proposte culinarie accompagneranno la giornata con un irresistibile mix di aromi e convivialità. Un evento su misura anche per le famiglie Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva una grande AREA KIDS con trucca bimbi, intrattenimento, laboratori artistici e attività pensate per coinvolgere i più piccoli, rendendo l’Hippie Market un appuntamento inclusivo e piacevole per tutte le età. E mentre i genitori curiosano tra gli espositori, per i bambini si respira già l’atmosfera delle feste natalizie grazie a proposte creative dedicate.

Laboratori di Ceramica – Decorazioni per l’Albero I piccoli partecipanti potranno realizzare decorazioni natalizie in ceramica da modellare, incidere e personalizzare. Stelline, casette, personaggi e simboli dell’inverno prenderanno forma tra le loro mani, diventando — dopo la cottura — pezzi unici da appendere all’albero o da regalare. E per chi si sente un po’ Grinch, nessun problema: saranno disponibili anche modelli alternativi e divertenti, perfetti per portare buonumore.

La Musica Live Sabato, dalle 16.00 alle 19.30, il palco sarà animato dai Face2Face Duo, con un coinvolgente repertorio Pop & Rock dagli indimenticabili anni ’70. Domenica, dalle 16.00 alle 20.00, sarà la volta dei Clandestinos, con la loro musica latin-folk ispirata ai grandi del genere: Gipsy Kings, Los Manolos, Peret, Manu Chao e le atmosfere del Buena Vista Social Club. Ingresso a offerta libera.

La location è facilmente raggiungibile anche con la metro Porta Furba o Arco di Travertino.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualita'

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS