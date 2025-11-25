Il 29 e 30 novembre il 692 Secret Garden, in Via Tuscolana 692, ospiterà una nuova edizione dell’Hippie Market, appuntamento dedicato al vintage, all’artigianato creativo, alla musica live e alle performance artistiche. Un evento che ogni anno richiama un pubblico sempre più numeroso grazie alla sua formula unica, emozionale e coinvolgente. Per due giorni, uno dei luoghi più inaspettati e affascinanti della Capitale — incastonato tra gli antichi Acquedotti Romani e immerso in un’atmosfera quasi onirica — si trasformerà in un villaggio contemporaneo dedicato all’ispirazione, alla creatività e alla scoperta. Hippie Market: dove l’inverno si accende di colori, musica e meraviglia

La manifestazione si svolgerà dalle 11.30 alle 20.00 e proporrà un’area espositiva dedicata all’handmade, ceramica, illustrazione, upcycling, fashion design, terrarium e piante grasse, vinili, home decor e vintage. L’Hippie Market non è solo shopping, ma un concentrato di vibrazioni: un viaggio tra ispirazioni, incontri e nuove scoperte. Lo shopping sarà accompagnato per l’intera giornata da concerti e improvvisazioni sonore del polistrumentalista Alessandro Scintu: fiati, percussioni arabe e africane, hang drum e didjeridoo si uniranno in una fusione magnetica ed evocativa. A questo si aggiungeranno giocolieri, performer itineranti, clown e acrobati, pronti a stupire il pubblico con momenti di meraviglia e leggerezza.

A completare l’atmosfera, un’area street food ricca di profumi e sapori: vin brulé caldo, barbecue a vista e proposte culinarie accompagneranno la giornata con un irresistibile mix di aromi e convivialità. Un evento su misura anche per le famiglie Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva una grande AREA KIDS con trucca bimbi, intrattenimento, laboratori artistici e attività pensate per coinvolgere i più piccoli, rendendo l’Hippie Market un appuntamento inclusivo e piacevole per tutte le età. E mentre i genitori curiosano tra gli espositori, per i bambini si respira già l’atmosfera delle feste natalizie grazie a proposte creative dedicate.

Laboratori di Ceramica – Decorazioni per l’Albero I piccoli partecipanti potranno realizzare decorazioni natalizie in ceramica da modellare, incidere e personalizzare. Stelline, casette, personaggi e simboli dell’inverno prenderanno forma tra le loro mani, diventando — dopo la cottura — pezzi unici da appendere all’albero o da regalare. E per chi si sente un po’ Grinch, nessun problema: saranno disponibili anche modelli alternativi e divertenti, perfetti per portare buonumore.

La Musica Live Sabato, dalle 16.00 alle 19.30, il palco sarà animato dai Face2Face Duo, con un coinvolgente repertorio Pop & Rock dagli indimenticabili anni ’70. Domenica, dalle 16.00 alle 20.00, sarà la volta dei Clandestinos, con la loro musica latin-folk ispirata ai grandi del genere: Gipsy Kings, Los Manolos, Peret, Manu Chao e le atmosfere del Buena Vista Social Club. Ingresso a offerta libera.

La location è facilmente raggiungibile anche con la metro Porta Furba o Arco di Travertino.