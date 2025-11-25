Federica Pellegrini e la secca risposta a Magnini dopo la bufera a Belve: “Mi viene da ridere…”

Botta e risposta al vetriolo tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini . I due campioni di nuoto hanno avuto una relazione finita anni fa ma c'è ancora dell'astio. Il primo a scagliare la pietra è stato l'attuale concorrente di Ballando con le Stelle e la Divina non ha di certo perso tempo a replicare. "La storia con Federica Pellegrini non mi ha lasciato un bel ricordo", ha detto Magnini a Belve , nella puntata in onda su Rai 2 martedì 25 novembre. Magnini e Pellegrini sono stati insieme dal 2011 al 2017 . "Se è stato un amore importante? È stato un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo", ha aggiunto l'attuale marito dell'ex Velina Giorgia Palmas.

La risposta di Federica Pellegrini a Filippo Magnini dopo Belve

Dopo che l'intervista di Filippo Magnini a Belve è diventata virale sui social - generando molteplici critiche e commenti - Federica Pellegrini si è sfogata sui social. In una storia di Instagram ha scritto su uno sfondo nero: "No vabbè", con due emojii di risata. Poi ha fornito una risposta più lunga in un'intervista a La Stampa: "Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così". Una vera e propria stilettata all'ex fidanzato e collega, con il quale oggi non ha più alcun tipo di contatto.

Perché Federica Pellegrini e Filippo Magnini si sono lasciati

Dopo la rottura, avvenuta a dicembre 2017, Federica Pellegrini aveva parlato di una fine un po' turbolenta. "Io e lui ci siamo massacrati, quindi è evidente che non eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra". Nello stesso periodo Filippo Magnini aveva confermato a Verissimo che a dire basta era stata la sua ex: “È stata una bella storia, durata tanto, in anni importanti. Lei non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, adesso ho girato pagina, è finita“. Un anno dopo, la campionessa di nuoto aveva confermato di essere stata lei a voler chiudere la relazione, aggiungendo che Magnini le aveva smesso di parlarle: “Lui non mi ha fatto neanche gli auguri al compleanno, zero. Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita, forse nutre rancore perché l’ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema nei suoi confronti“.