“Dal fondo si risale sempre”: Dao Sport e Tania Cagnotto contro la violenza sulle donne

MILANO - La parola femminicidio ricorre sempre di più nel linguaggio quotidiano e non solo. Una semplice giornata non basta a ricordare le donne che hanno perso la vita per mano di partner o ex. Secondo i dati, aggiornati a novembre 2025 (e offerti dall’ultimo report dell’Osservatorio Nazionale Femminicidi Lesbicidi Transcidi (FLT) di Non Una Di Meno) quest’anno sono stati monitorati 89 casi di violenza mortale di genere, di cui 76 femminicidi accertati. DAO Sport scende letteralmente in campo con una campagna autoprodotta per accendere l’attenzione del mondo sportivo sul tema, in occasione del 25 novembre 2025, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Le parole di Tania Cagnotto

“Dal fondo si risale, sempre”: è questo il claim della produzione originale che vede per protagonista l’ex tuffatrice e doppia medaglia olimpica, a Rio de Janeiro 2016, Tania Cagnotto. «Sono contenta di essere stata coinvolta nel progetto - spiega l’ex atleta - spero e mi auguro che questa campagna possa aiutare a sensibilizzare tutti».

Tania Cagnotto, oltre ad essere stata pluricampionessa europea e campionessa del Mondo dal trampolino di un metro (nel 2015 a Kazan), oggi è vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto, membro dirigente della Giunta Nazionale CONI in rappresentanza delle Federazioni Sportive Nazionali ed è anche mamma di due bambine. In virtù del ruolo da genitore è consapevole dell’importanza che l’educazione può e deve avere. «Bisognerebbe iniziare a educare i propri figli e soprattutto quelli di sesso maschile. Bisogna farlo in un determinato modo, abituandoli al rifiuto: già questo potrebbe aiutare ed essere un passo in avanti per diminuire i femminicidi. Ogni volta che una donna perde la vita mi sento impotente e profondamente triste».

Per questa iniziativa, Cagnotto (vestita da arena e da Missoni) è tornata a tuffarsi nella piscina “Karl Dibiasi” di Bolzano, il luogo dove tutto è cominciato. Il tuffo è una metafora potente di quello che accade dopo un femminicidio, quando si giudica la vittima, il suo comportamento o il suo abbigliamento. Eppure, non è mai colpa della donna perché l’unico atto sbagliato è la violenza che mortifica il genere femminile privandolo del proprio arbitrio: in quel momento tocchiamo il fondo come società. Nei momenti più bui, però, si intravede la luce e si può tornare a sorridere pur non dimenticando quanto successo. Come? Denunciando. DAO Sport è una società di Sport Management leader in Italia nel marketing, nell’advisory e nella comunicazione degli atleti italiani e dei migliori eventi, che crede nello sport uguale per tutti.