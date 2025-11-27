La Roma Sport Week partecipa al convegno “Organizzazione e gestione dei grandi eventi sportivi” alla Sapienza

La Roma Sport Week sarà protagonista, con il Presidente dell’Associazione Farnese e della Roma Sport Week Race, Armando Napolitano La Pegna , all’incontro “Organizzazione e gestione dei grandi eventi sportivi”, in programma venerdì 28 novembre dalle ore 14.00 alle 19.00 presso l’Aula 101 della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma. L’iniziativa, organizzata dal Master in Diritto e Sport della Sapienza e patrocinata da CONI e Comitato Italiano Paralimpico, riunirà istituzioni, federazioni, accademici ed esperti del settore per approfondire i profili organizzativi, normativi ed economici legati ai grandi eventi sportivi.

La Sport Week Race sarà presentata tra i grandi eventi insieme alle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli Internazionali di tennis e il torneo Sei Nazioni di rugby. Sarà presente la campionessa paralimpica Martina Caironi. Nel corso della sessione dedicata ai profili istituzionali e socio-economici, La Pegna porterà l’esperienza della Roma Sport Week Race, manifestazioni che già dalla sua prima edizione punta a diventare protagonista nel panorama capitolino come esempio virtuosi di partecipazione, sostenibilità, promozione del territorio e coinvolgimento delle comunità sportive.

La partecipazione al convegno rappresenta un’occasione di confronto e, allo stesso tempo, il riconoscimento del percorso intrapreso nell’ideazione e nella gestione di eventi capaci di unire sport, cultura e inclusione sociale.

Diretta streaming e contatti

L’incontro sarà trasmesso anche in diretta Zoom (ID riunione 821 8754 3248 – codice d’accesso 968589). Per qualsiasi necessità è possibile contattarti agli indirizzi di seguito riportati



Ufficio Stampa Roma Sport Week

ufficiostampa@sportweekrace.it

320 40 69 744