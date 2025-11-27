Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pippo Baudo, mistero sull'eredità: i figli e la segretaria non l'hanno ancora accettata© lapresse

Pippo Baudo, mistero sull'eredità: i figli e la segretaria non l'hanno ancora accettata

A oltre tre mesi dalla morte del grande presentatore, resta ancora incerto il destino del suo patrimonio da 10 milioni di euro
2 min
TagsbaudoEREDITA'

ROMA - C'è un alone di mistero sull'eredità di Pippo Baudo, ancora non assegnata ai legittimi eredi. A distanza di due mesi e mezzo dall'apertura del testamento, la questione è ancora aperta: i beneficiari indicati dal popolare conduttore televisivo, morto il 16 agosto scorso a 89 anni, non hanno ancora formalizzato la loro accettazione. Lo scrive il quotidiano 'Il Fatto quotidiano', secondo cui il tempo trascorso fa ipotizzare che tra gli eredi possano essere sorte delle perplessità relative al patrimonio di Baudo. Il patrimonio dovrebbe ammontare a circa 10 milioni di euro e gli eredi, per legge, possono rifiutare l'eredità nel caso ci siano debiti o conseguenze legali da affrontare o, per aver tempo di approfondire questioni che possono essere complesse, possono accettarla "con beneficio d'inventario".

I tre eredi del patrimonio di Baudo

Il testamento di Baudo era stato aperto il 9 settembre scorso, nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano, in provincia di Roma, alla presenza dei figli Tiziana e Alessandro, degli avvocati di Baudo e di Dina Minna, storica assistente del conduttore siciliano, che, secondo quanto aveva emerso, sarebbe destinataria di una porzione dell'eredità quasi identica a quella che per legge spetta ai figli.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualita'

Da non perdere

Cantanti Sanremo 2026, slitta l'annuncioBaudo eredità: alla segretaria la stessa quota dei figli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS