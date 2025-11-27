Pippo Baudo, mistero sull'eredità: i figli e la segretaria non l'hanno ancora accettata

ROMA - C'è un alone di mistero sull'eredità di Pippo Baudo, ancora non assegnata ai legittimi eredi. A distanza di due mesi e mezzo dall'apertura del testamento, la questione è ancora aperta: i beneficiari indicati dal popolare conduttore televisivo, morto il 16 agosto scorso a 89 anni, non hanno ancora formalizzato la loro accettazione. Lo scrive il quotidiano 'Il Fatto quotidiano', secondo cui il tempo trascorso fa ipotizzare che tra gli eredi possano essere sorte delle perplessità relative al patrimonio di Baudo. Il patrimonio dovrebbe ammontare a circa 10 milioni di euro e gli eredi, per legge, possono rifiutare l'eredità nel caso ci siano debiti o conseguenze legali da affrontare o, per aver tempo di approfondire questioni che possono essere complesse, possono accettarla "con beneficio d'inventario".