L'ultima telefonata di Ornella Vanoni prima di morire: "Se lo sentiva". Cosa ha detto all'amica

L'ultima telefonata di Ornella Vanoni

"Il giorno in cui è scomparsa aveva la voce un po’ triste, ma si è comunque preoccupata di me", ha raccontato in tv la Shammah, ancora scossa dall’emozione. La conversazione, breve e intima sembra oggi un congedo silenzioso ma pieno di lucidità: "È stata una chiamata che dà l’idea di quanto fosse fortunata. Avrebbe voluto sparire con quella dolcezza con cui stava parlando con me, con calma e senza paura". Quando le hanno comunicato la notizia della morte di Ornella Vanoni, la Shammah ha faticato a crederci: "Mi hanno detto che non c’era più e io ho risposto: “No!”. Se ci penso, nella telefonata si sentiva... Ornella lo sentiva che sarebbe stata l’ultima".

Il funerale e il silenzioso abbraccio del figlio

L'amica di Ornella Vanoni ha anche raccontato l’intensità del funerale: un momento di grande emozione, segnato dalla presenza discreta ma intensa del figlio della cantante, Cristiano Ardenzi. "È rimasto in silenzio per tutto il tempo. L’ho sentito molto presente. La cosa più forte è stata proprio questo figlio muto, immobile, ma intensamente lì", ha confidato Andrée. Un ricordo che resta impresso: l’ultima telefonata di Ornella Vanoni diventa così simbolo della sua dolcezza, della sua lucidità e del legame profondo con chi le era vicino.