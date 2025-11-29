Kate Middleton sotto attacco, la polizia indaga. Il gesto che fa tremare la principessa

Settimana intensa per Kate Middleton , protagonista di un’uscita pubblica all’ente benefico Anna Freud, dove ha regalato un momento di tenerezza con un bimbo. Ma mentre la principessa del Galles continua a collezionare consensi dopo la terribile malattia che l'ha paralizzata per oltre un anno, sul fronte del Ducato di Cornovaglia scoppia un caso che preoccupa la Corona. Nel cuore della Foresta di Dartmoor, un’area protetta e recintata, ignoti hanno avvelenato gli alberi piantati dal principe William nell’ambito del progetto di riforestazione. Un gesto deliberato, compiuto con un erbicida che gli esperti indicano come glifosato, e che ha distrutto i salici scelti per proteggere il terreno dall’erosione e ridurre il rischio di inondazioni.

Kate Middleton, sabotati gli alberi di William: la polizia apre un'indagine

Le autorità non sottovalutano l’accaduto: la polizia locale ha aperto un’indagine e nel Paese cresce l’ipotesi che possa trattarsi di un atto ostile nei confronti dell’erede al trono. "Un attacco a chi vive e lavora in questi paesaggi", ha commentato un portavoce della South West Peatland Partnership, denunciando l’uso di pesticidi in una zona ambientalmente delicata. Parole dure anche dal Ducato di Cornovaglia. "L’espansione dei boschi e il ripristino delle torbiere sono fondamentali per il futuro di Dartmoor. Questo gesto non rappresenta la nostra comunità", ha dichiarato Emma Magee, responsabile del territorio.

Kate Middleton e William, minacce e atti vandalici

L’episodio, definito un "atto oltraggioso di sabotaggio", potrebbe avere una matrice più ampia. William, che ha ereditato il Ducato alla salita al trono di re Carlo e lo passerà un giorno al principe George, gestisce un patrimonio fatto di terreni, affitti e pascoli. Una rendita notevole che non tutti, in zona, sembrano gradire. Da qui l’ombra di tensioni locali trasformate in minacce e vandalismi. Un segnale inquietante, che riporta la polemica dal bosco alle stanze reali: il progetto green di William finisce sotto attacco, e la monarchia osserva con attenzione.