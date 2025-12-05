Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 5 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Entain, celebra lo sport che unisce

Entain, celebra lo sport che unisce

A Roma la quarta edizione del CSR Award, l’iniziativa dedicata all’inclusione sociale
3 min

Investimenti nelle infrastrutture sportive, ascolto dei bisogni dei territori, alleanze sempre più strette tra istituzioni, imprese e Terzo Settore. Ma anche partecipazione, condivisione di competenze e misurazione concreta dei risultati. Sono questi i temi al centro della quarta edizione del CSR Award di Entain, il riconoscimento che premia i progetti di inclusione sociale realizzati attraverso lo sport.
L’evento ha confermato come lo sport sia una leva decisiva per la coesione sociale e lo sviluppo dei territori, in particolare nelle aree più fragili, dove un campo da gioco può rendere una comunità più solida e inclusiva.

L’impegno di Entain

Per il 2026 Entain sosterrà alcune associazioni impegnate in progetti ad alto impatto sociale, con l’obiettivo di promuovere inclusione, accessibilità e crescita attraverso attività e infrastrutture sportive.
Tra queste: Asd Baseball Softclub Rovigo, A.S.D. Salento Wolves, CSI Modena APS, KIM, Sportfund Fondazione per lo Sport Onlus e SSD Santa Lucia Sport.
Rinnovato inoltre il sostegno al progetto “Rigiocare il Futuro”, promosso da Seconda Chance e Sport Senza Frontiere, che prosegue il proprio percorso tra formazione e reinserimento sociale. Presentate anche Yousport e Sportinsieme tra le associazioni sostenute da Entain Italia nel 2025.
“Siamo orgogliosi dell’esperienza maturata in questi anni e di quanto sia cresciuta la piattaforma del CSR Award - ha affermato Andrea Faelli, Responsabile del Gruppo Entain in Italia -. È oggi un riferimento per istituzioni, per le aziende e per le associazioni che sono pronte a collaborare per realizzare progetti capaci di generare inclusione, benessere e nuove opportunità per le comunità locali”.
"Per avere un impatto reale e duraturo è necessario un impegno condiviso, una vera e propria 'co-creazione di valore': il CSR Award rappresenta un punto di incontro tra le esigenze dei territori e la responsabilità delle imprese, e siamo orgogliosi di vederlo crescere e produrre risultati tangibili. La forza della nostra iniziativa sta proprio nel creare reti forti e capaci, in grado di rispondere alle sfide sociali con soluzioni concrete", Ha aggiunto Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia.

CONTENUTO SPONSORIZZATO

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS