Entain, celebra lo sport che unisce

Investimenti nelle infrastrutture sportive, ascolto dei bisogni dei territori, alleanze sempre più strette tra istituzioni, imprese e Terzo Settore. Ma anche partecipazione, condivisione di competenze e misurazione concreta dei risultati. Sono questi i temi al centro della quarta edizione del CSR Award di Entain, il riconoscimento che premia i progetti di inclusione sociale realizzati attraverso lo sport. L’evento ha confermato come lo sport sia una leva decisiva per la coesione sociale e lo sviluppo dei territori, in particolare nelle aree più fragili, dove un campo da gioco può rendere una comunità più solida e inclusiva.

L’impegno di Entain

Per il 2026 Entain sosterrà alcune associazioni impegnate in progetti ad alto impatto sociale, con l’obiettivo di promuovere inclusione, accessibilità e crescita attraverso attività e infrastrutture sportive.

Tra queste: Asd Baseball Softclub Rovigo, A.S.D. Salento Wolves, CSI Modena APS, KIM, Sportfund Fondazione per lo Sport Onlus e SSD Santa Lucia Sport.

Rinnovato inoltre il sostegno al progetto “Rigiocare il Futuro”, promosso da Seconda Chance e Sport Senza Frontiere, che prosegue il proprio percorso tra formazione e reinserimento sociale. Presentate anche Yousport e Sportinsieme tra le associazioni sostenute da Entain Italia nel 2025.

“Siamo orgogliosi dell’esperienza maturata in questi anni e di quanto sia cresciuta la piattaforma del CSR Award - ha affermato Andrea Faelli, Responsabile del Gruppo Entain in Italia -. È oggi un riferimento per istituzioni, per le aziende e per le associazioni che sono pronte a collaborare per realizzare progetti capaci di generare inclusione, benessere e nuove opportunità per le comunità locali”.

"Per avere un impatto reale e duraturo è necessario un impegno condiviso, una vera e propria 'co-creazione di valore': il CSR Award rappresenta un punto di incontro tra le esigenze dei territori e la responsabilità delle imprese, e siamo orgogliosi di vederlo crescere e produrre risultati tangibili. La forza della nostra iniziativa sta proprio nel creare reti forti e capaci, in grado di rispondere alle sfide sociali con soluzioni concrete", Ha aggiunto Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia.

CONTENUTO SPONSORIZZATO