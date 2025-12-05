Netflix compra Warner Bros: la cifra record e quali film e serie faranno parte del catalogo

NEW YORK (Usa) - Colpo grosso a Wall Street. Netflix batte in volata le competitor Paramount Skydance e Comcast e acquista all’asta Warner Bros per un affare complessivo da oltre 83 miliardi di dollari. Tale acquisizione mette insieme due aziende pionieristiche dell’intrattenimento, combinando l’innovazione, la portata globale e il miglior servizio di streaming di Netflix con la tradizione secolare di Warner Bros conosciuta a livello mondiale.