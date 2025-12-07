Principe Harry: "La famiglia reale come Downton Abbey? Peggio"

Il principe Harry ha scelto l’ironia per commentare la vita all’interno della Royal Family, suscitando più di qualche reazione tra i sudditi di Sua Maestà. Lo ha fatto venerdì 5 dicembre, ospite d’onore e relatore al 65° pranzo di Natale annuale del British-American Business Council, tenutosi a Santa Monica, in California.

Il principe Harry e il paragone con Downton Abbey

Durante il suo intervento, il duca di Sussex ha tracciato un parallelo tra la quotidianità nella famiglia reale e una delle più celebri serie televisive britanniche degli ultimi anni. "A volte la gente mi chiede se crescere con la Royal Family sia stato un po’ come Downton Abbey di Julian Fellowes", ha detto Harry in pubblico. "Io rispondo sì, ma solo uno di quei mondi è pieno di drammi, intrighi, cene elaborate e matrimoni con americani, mentre l’altro è solo una serie televisiva".

Harry e la vita in America

Harry ha inoltre condiviso delle riflessioni di cittadino britannico negli Stati Uniti. "Per me, essere britannico non dipende dalla posizione geografica, ma da ciò che rappresenti", ha spiegato, raccontando le sue impressioni sui festeggiamenti del 4 luglio e definendoli "un’esperienza nuova. È un mondo nuovo per me, celebrare l’indipendenza dalla Gran Bretagna e, più specificamente, l’indipendenza dal mio trisavolo", ha aggiunto, con un tocco di humor che ha caratterizzato tutto il suo intervento.